Eulenburg, Futtermangel und Nachwuchs

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Zuchterfolge bei Seeadler, Otter und Luchs, eine neue Eulenburg und Futtermangel wegen des Jahrhundertsommers – die Macher vom Fürstenwalder Heimattiergarten blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück.

„Der Mangel an Grünfutter wegen der Trockenheit war wohl die größte Herausforderung. Die Wiese, wo regelmäßig gemäht wird, hatte kaum noch einen grünen Halm“, erinnert sich Tierparkchef Uwe Drewitz und hofft auf einen besseren Sommer 2019. Trotz aller Schwierigkeiten ist der Wintervorrat an Heu, das fast alle tierischen Bewohner benötigen, ausreichend.

Die Fertigstellung der Eulenburg war das größte Bauvorhaben – finanziert aus dem städtischen Bürgerbudget und mit ehrenamtlichem Engagement aufgebaut. Die begehbare Anlage aus Feldsteinen ist jetzt die Heimstatt von neun Eulen und eine Attraktion für die Besucher. 2018 war auch ein Jahr der Zuchterfolge: drei Seeadler-Küken, vier Zwergotter, zwei Luchs-Kater und andere. Leider sind zwei Vielfraße und der Elchbulle verstorben.

Bei den Rentieren hoffen die Mitarbeiter in diesem Jahr auf Nachwuchs, die ersten Lämmer sollen zu Ostern zur Welt kommen. Derzeit wird am Teich ein rund 800 Quadratmeter großes Schutznetz an Pfählen aus Robinienholz befestigt, damit die Wasservögel an Ort und Stelle bleiben. Weitere kleinere Reparaturen und Werterhaltungsmaßnahmen an Gehegen und Volieren sind geplant.

In diesem Jahr wird es auch wieder drei Feste geben: Am 3. März „Tag des Tieres“, am 1. Mai Familienfest mit Elisabeth Alter und am 1. September Countryfest. Zudem laufen die Vorbereitungen und Planungen zur 23. Tierparkfahrt vom 11. bis 14. Juli in Richtung Magdeburg. Anmeldung ab sofort möglich.