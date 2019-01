Schätze aus der Kramkiste

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. Er ist dabei, die Sammlung unbeschrifteter Fotos zu ordnen und hofft auf das Wissen vieler Bürger. Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Motive aus der Region erkennen und vielleicht etwas dazu erzählen können.

In der letzten Folge hatten wir ein Foto (links) mit Kirche abgebildet. Dazu erreichten uns viele Hinweise. Manfred Zühlke, der seit 68 Jahren in Greiffenberg wohnt, hat sofort die Kirche in seinem Heimatort erkannt. Er kennt auch noch die anderen Gebäude. „Das vordere ist das Wohnhaus von Fleischermeister Willi Ostermann. Dahinter ist das Schlachthaus zu sehen und rechts der Stall“, erzählt Manfred Zühlke, der ganz in der Nähe in der Kirchstraße wohnt. Auch Astrid Völker-Strack und Ingrid Krebel haben die Greiffenberger Kirche erkannt, die sich bis heute kaum verändert hat. Aus der Fleischerei wurde zu DDR-Zeiten eine Eisdiele. Heute ist dort eine Physiotherapiepraxis, erzählen die MOZ-Leserinnen. Das Nebengelass wurde abgerissen. Jörg Berkner schickte sogar Vergleichsfotos mit heutigen Ansichten. Diese Leser können sich als Dankeschön einen MOZ-Kaffeebecher in der Redaktion abholen. Das rechte Foto hat dagegen noch niemand identifiziert.

Kontakt: Stadtarchiv Angermünde, Telefon: 03331 260037 oder MOZ-Redaktion, Tel: 03331 260227, E-Mail: schwedt-red@moz.de, Kennwort: Fotosuche.