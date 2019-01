Ein Mann, der Bilder sprechen lässt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehr als die Hälfte seines Lebens lebt er nun schon in Eisenhüttenstadt, der Maler Matthias Steier. Kaum zu glauben, dass er an diesem Sonntag 60.Jahre alt wird. In seinem Atelier sprach er bei einer wohlschmeckenden Tasse Mate-Tee mit Janet Neiser.

Herr Steier, Sie wirken nicht wie ein 60-Jähriger, denken Sie oft über ihr Alter nach?

Mein Alter und auch mein 60. Geburtstag sind mir so ziemlich egal. Ich denke auch nicht über eine Rente nach. Es ist doch wirklich schlimm, wenn heutzutage schon 40-Jährige sagen, sie würden sich auf ihre Rente freuen. Dann haben die doch irgendetwas falsch gemacht, oder?

Dann haben Sie wohl alles richtig gemacht, sind mit Ihrem Leben vollkommen zufrieden ...

Ja, schon.

Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz über Lebensjahre sprechen. Haben sich mit zunehmendem Alter Ihre Bilder verändert?

Es geht letztlich immer darum, die Summe von inneren und äußeren Wahrnehmungen in eine optische Sprache umzusetzen. Mit dem Alter des Künstlers an sich hat das nichts zu tun.

Hält Kunst jung?

Ich hoffe das zumindest.

Sie laufen meist durch die Stadt, wenn man Sie sieht.Warum?

Das Auto nutze ich innerhalb der Stadt tatsächlich nur, wenn ich etwas transportieren muss. Aber wenn man etwas blickig sein will, wenn man sich für die Stadt interessiert, dann sollte man auch viel zu Fuß unterwegs sein – ohne Handy am Ohr oder vor den Augen.

Wir können also davon ausgehen, dass Sie auch weiterhin in Eisenhüttenstadt bleiben und in Ihrem Atelier zaubern?

Irgendwann habe ich schon mal gesagt: Ich lebe gern in Eisenhüttenstadt, weil man sich hier so schön unabgelenkt auf Wesentliches konzentrieren kann.

Würden Sie andere Bilder malen, wenn Sie noch in Ihrer Geburtsstadt Leipzig leben würden?

Das ist natürlich spekulativ. Aber wahrscheinlich wäre der Hintergrund oft anders. Neulich sagte mir eine Ausstellungsbesucherin, dass sie es so schön finde, dass man in meinen Bildern auch immer das Umfeld wiederfindet.

Sind Sie im Laufe der Jahre kreativer geworden?

Die Antwort ist nicht ganz leicht. Unter Umständen ist es so, dass man mit fortgeschrittenem Alter mehr über Befindlichkeiten nachdenkt. Früher habe ich Dinge schneller abgeschlossen. Jetzt sitze ich oft lange davor, denke viel mehr über Empfindungen nach. Man möchte schließlich etwas hinterlassen, was Bestand hat.

Ich habe Sie noch nie schlecht gelaunt erlebt. Aber was machen Sie, wenn es Ihnen tatsächlich mal nicht gut geht?

Sie werden es nicht glauben, dann male ich wirklich ein Bild. Da kann man etwas abarbeiten, Gefühle verarbeiten. Nicht umsonst gibt es auch Mal-Therapien.

Mit der aktuellen Ausstellung „Schauplätze“, die noch bis 13. Januar zu sehen ist, müsste das fünf oder sechs Mal der Fall gewesen sein.

Welchen Stellenwert hat das Museum für Sie und die Stadt?

Das ist ein unbedingt zu erhaltender Teil des kulturellen Umfeldes, und zwar dort, wo es jetzt ist. Überlegungen, das Museum und die Galerie in einem anderen Gebäude unterzubringen, machen keinen Sinn. Was soll sich dadurch verbessern? Das kostet alles nur zusätzlich Geld.

Hat sich die Galerie-Adresse denn unter Künstlern herumgesprochen?

Auf jeden Fall. Die Galerie im Museum in der Löwenstraße ist sehr beliebt bei Kollegen. Die Räumlichkeiten dort sind einfach sehr schön, das Licht stimmt. Das habe ich erst jetzt wieder gemerkt, als die Ausstellung aufgebaut wurde.

Wenn Sie sich vom Bürgermeister etwas zum Geburtstag wünschen könnten, was wäre das?

Ich würde mir den Erhalt des Museums in der Löwenstraße wünschen. Kultur bleibt ein Zuschussgeschäft, da muss man sich nichts vormachen. Aber da hat die Gesellschaft eine Verpflichtung.

„Schauplätze“, die Ausstellung mit Arbeiten von Matthias Steier und Ingo Duderstedt, ist bis 13. Januar in der Galerie des Museums in der Löwenstraße zu sehen. Am Wochenende ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Katalog zum 60. Geburtstag von Matthias Steier mit einem Vorwort von Sylke Wunderlich und einer Reise durch seine „Schauplätze“ ist auch im Museum erhältlich.