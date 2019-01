Gelungene Geburtstagswochen

Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Bernau. Mit 180 Quadratmetern mehr Eisfläche feiern die Stadtwerke Bernau seit November den zehnten Geburtstag ihrer Eisbahn. Noch bis Sonntagabend können Besucher ihr Können auf den Kufen testen.

Einige fahren rückwärts und vollführen wahre Kunststücke, andere hingegen sind noch eher wacklig auf den Beinen und brauchen die Hilfe der Eltern, doch in allen Gesichtern der Besucher sieht man, dass sie enormen Spaß auf der Eisfläche haben.

Zahlreiche Familien und Schüler nutzen die verbliebenen freien Tage, bevor die Schulferien zu Ende sind, für einen Familienausflug. So auch der ehemalige Eishockeyprofi Michael Weber, der in den 1970-er Jahren bei Dynamo Berlin aktiv war und seine Enkeltochter Emma zum Schlittschuh fahren brachte. „Ich bin durch Zufall auf die Anlage im Internet gestoßen, aber wollte unbedingt sehen, wie es ist“, so Weber. Er und Emma sind begeistert. „Es macht wirklich Spaß“, sagt die Neunjährige.

Noch bis zum Sonntag ist die Eisbahn geöffnet und auch Familie Rehner nutzt den Tag für einen richtigen Familienausflug mitsamt Großeltern und Neffen. Während der Vater mit den Kindern gemütlich Runden auf dem Eis dreht, machen Anett Rehner und ihre Mutter Fotos für das Familienalbum. „Ich fühle mich heute körperlich nicht so fit. Mein Mann fährt gut und unterstützt die Kinder“, erklärt Anett Rehner ihre Zuschauerrolle. Zwar lebt sie mit ihrem Mann und den Kindern Emilia und Alva in Hohen Neuendorf, doch aufgewachsen ist sie in Bernau. „Es ist immer wieder schön, in die Heimat zurückzukehren“, findet sie. Auch die Kinder finden sich auf den Kufen relativ schnell zurecht. „Wenn man sich eingefahren hat, dann geht es ganz gut“, so der fünfjährige Alva. Für seine Schwester war es außerdem von Vorteil, dass sie vorher bereits Inliner fahren konnte. „Dadurch bin ich am Anfang nur zweimal hingefallen“, sagt sie stolz. Beide zeigen sich absolut begeistert von der Eisbahn. „Mir gefällt es wirklich gut. Es macht richtig viel Spaß“, berichtet Emma, ehe sie sich wieder auf das Eis begibt und weitere Runden dreht.

Seit mittlerweile zehn Jahren ist die Eisfläche der Stadtwerke ein Besuchermagnet in der Winterzeit. Zum diesjährigen Jubiläum beschenkte das städtische Unternehmen die Bernauer und vergrößerte die Eisfläche um 180 Quadratmeter. „Die größere Eisfläche kam bei den Besuchern sehr gut an, und sie wird auch die Größe im kommenden Jahr beibehalten“, sagt Nora Völcker, Pressesprecherin der Stadtwerke.

Insgesamt sei man mit dem Jubiläumsjahr sehr zufrieden. „Es herrschte eine wirklich schöne Stimmung“, so die Unternehmenssprecherin. Besonders der diesjährige Eisstock-Cup, bei dem Hobbyteams im Eisstockschießen gegeneinander antraten, wurde sehr gut angenommen. „Wir hatten in diesem Jahr die meisten Teamanmeldungen, seit es die Eisbahn gibt“, erklärt Nora Völcker. Dabei hoffen die Stadtwerke am letzten Wochenende nochmal auf zahlreiche Besucher.

Die Vorbereitungen für die kommende Winterzeit beginnen für die Stadtwerke erst in einigen Monaten. „Wir verschnaufen kurz und dann beginnen wir im Sommer mit der Planung“, so Völcker.