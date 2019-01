Repräsentantin des Hohen Flämings

Bärbel Kraemer

Niemegk Auf die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel folgt mit großen Schritten die traditionelle Grüne Woche Anfang Januar in Berlin.

Die Vorbereitungen für die weltgrößte Genussmesse laufen auch bei Ausstellern aus der hiesigen Region auf Hochtouren. Sarah Wilke aus Schlalach fiebert der Grünen Woche wiederum als Niemegker Oktoberfestkönigin entgegen. Nach ihrer Krönung im Rahmen des Oktoberfestes ist mit der Messe der erste große öffentliche Auftritt verbunden. In Berlin wird die 19-Jährige die Produktpalette des Niemegker Getränkehändlers Bodo Höhne und damit zugleich den Hohen Fläming präsentieren.

„Die Idee, mich um das Amt zu bewerben, kam spontan“, erzählte die 19-Jährige nach der Krönung. Ein freundschaftliches Gespräch mit Höhnes Sohn Willi und Pauline Paul, eine ihrer Amtsvorgängerinnen, war dem Entschluss vorausgegangen.

An die Amtseinführung erinnern Sarah Wilke viele Fotografien. Mit ihnen die Erinnerung an die Zeremonie, die von vielen hundert Augenpaaren beobachtet wurde. In den vergangenen Wochen hat die 19-Jährige bereits erste Erfahrungen mit dem Königinnenleben auf Zeit machen können.

In diesem Zusammenhang erzählt sie lachend von der aufregenden Suche nach ihrer Ehrenamts-Dienstkleidung. Als Oktoberfestkönigin trägt die junge Frau natürlich ein Dirndl.

„Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eines an“, verrät sie lächelnd und streicht über die rosafarbene Schürze, die zum Kleid gehört. Berater in der Kleiderfrage war natürlich ihre Mama. „Ich mag rosa, und Blumen“, ergänzt die angehende Sozialversicherungsfachangestellte im zweiten Ausbildungsjahr. Gemeinsam fanden die beiden genau das Traumkleid, mit dem es strahlend durch die Amtszeit gehen kann.

Die Schärpe mit der Aufschrift „14. Niemegker Oktoberfestkönigin“ und das Diadem mit dem winzigen Bierkrug im Geflecht aus Buchsbaum und Glitzer komplettieren das Outfit, mit dem Sarah Wilke bis Oktober 2019 im Rampenlicht stehen wird. Die Auszubildende sieht den kommenden Monaten mit großer Freude entgegen und sagt: „Aufgeregt war ich eigentlich nur, als mein Name bekanntgegeben und ich gekrönt wurde.“ Diese ehrenvolle Aufgabe hatte Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe beim Oktoberfest übernommen.

Auf die Grüne Woche in Berlin folgen Repräsentationstermine bei der BraLa in Paaren/Glien und den Titanen der Rennbahn in Brück. Weitere werden dazukommen und die Amtszeit sicher mit einmaligen Erinnerungen füllen.

Bei der Krönung dabei waren Familie und Freunde. Amtsvorgängerin Jessica Naumke hat wiederum versprochen, in allen Königinnenfragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Wir sind Cousinen“, verrät Sarah Wilke.

„Ich möchte so viele Termine wie möglich während meiner Amtszeit wahrnehmen. Das Ganze ist eine vollkommen neue Erfahrung für mich“, ergänzt die 19-Jährige, die sich über ihr Königinnenleben auf Zeit aus ganzem Herzen freut.

In ihrer Freizeit fotografiert sie gern. Das Tanzen, unter anderem in der Hip-Hop Tanzgruppe Evolution 7, musste sie aus Zeitknappheit jedoch schon während der Abiturzeit aufgeben.