Neue Schau im Gubener Industriemuseum

Janet Neiser

Guben Das Stadt- und Industriemuseum in Guben eröffnet am 14. Januar für geladene Gäste die erste Sonderausstellung im Jahr 2019 unter dem Titel „Fremde im Land Brandenburg? – Integration gestern und heute“. Die Wanderausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke und wurde vom Landesverband Brandenburg der Europa-Union Deutschland anlässlich des Jahres des Europäischen kulturellen Erbes gestaltet. Das Stadt- und Industriemuseum Guben hat mit dem Jahreswechsel seine Öffnungszeiten hinsichtlich der Sonntage in der Sommer- und Wintersaison geändert. Ab sofort gelten die üblichen, saisonal bedingten Öffnungszeiten in der städtischen Einrichtung an der Gasstraße 5. Von Januar bis März ist dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr sowie an jedem zweiten und vierten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.