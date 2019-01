Rheinsberger Blasorchester feiert 40-jähriges Bestehen

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Roland Prehn ist ein gewisser Stolz anzumerken, wenn er von seiner Kapelle, dem Rheinsberger Blas­orchester, spricht. Immerhin besteht das Ensemble mittlerweile seit 40 Jahren. Das Jubiläum soll in diesem Monat groß gefeiert werden.

Gegründet wurde das Orchester am 17. Januar 1979. Mitglieder waren damals unter anderem Siegfried Baudis, Hartmut Wernicke, Gerd Rockstroh, Georg Zillmann, Manfred Reinholz, Karl-Heinz Zegenhagen, Olaf Henning und Wolfgang Knull. Die beiden Letzteren gehören noch heute dem Orchester an. Erster Dirigent war der Musiklehrer Gerd Rockstroh, der diese Funktion bis 1986 innehatte. Bis 1985 gehörte die Kapelle zur Feuerwehr des Kreises. Die Musiker trugen die blaue Uniform,waren aber nicht Teil der aktiven Brandbekämpfer. „Das Orchester bestand 1980 aus 25 Mitgliedern“, weiß Roland Prehn aus alten Unterlagen. Von solch einer Zahl kann der gegenwärtige Leiter nur träumen. Um Auftreten zu können, wird heute jeder Musiker gebraucht.

1986 endete die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Das Orchester wurde eigenständig, und neuer Leiter wurde Eckhard Schwemmin. Der Kernkraftwerker, der auch ein aktiver Sänger im Männerchor „Vorwärts“ war, leitete bis 1993 das Blas­orchester, das sich durch viele Auftritte in der Region einen Namen gemacht hatte. Auf Eckhard Schwemmin folgte Harry Schmidt, der ein brillanter Akkordeonspieler war. Während die Mitglieder des Blasorchesters die Trompeten, die Tenor- und Flügelhörner, die Tuba und die Saxofone zum Klingen brachten, begleitete der Akkordeonist seine Musikerkollegen mit dem Handzuginstrument. Eine Aufgabe, die hinsichtlich der unterschiedlichen Stimmlage großes musikalisches Können verlangte. Noch heute werden die Musiker bei ihren Auftritten an den Ausnahmemusiker, der 2012 starb, erinnert: Die meisten Arrangements tragen seine Handschrift. In unzähligen Stunden und selbst auf dem Stellwerk, wo er als Eisenbahner arbeitete, hat Harry Schmidt in manchen Nachtstunden die Noten für seine Kapelle geschrieben.

Fast hätte der plötzliche Tod des Dirigenten das Aus für das Orchester bedeutet. Doch mit Roland Prehn, der nach dem Musikschulbesuch in Neuruppin und Oranienburg vier Jahre bei der Nationalen Volksarmee und der Bundeswehr als Militärmusiker und Trompeter tätig war, fand sich ein Nachfolger. Heute gehören dem Orchester 13 Musiker an, die 15 bis 20 Auftritte im Jahr bestreiten. „Die Konzertbesetzung besteht aus elf Hobbymusikern. Bei Umzügen sind wir 13, da die Becken und große Trommel extra besetzt werden müssen. Da lassen wir uns aber auch fahren, da die meisten von uns aus Altersgründen nicht mehr marschieren können“, erklärt Roland Prehn.

Die Kapelle, die ein eingetragener Verein ist, würde sich über Verstärkung durch Blech- und Holzbläser freuen. Zurzeit besteht die Stammbesetzung aus drei Trompetern, die auch das Flügelhorn bedienen können. Außerdem gibt es zwei Tenor- und einen Alt-Saxofonisten sowie zwei B-Klarinettisten. Eine Querflöte, ein Tenorhorn und eine Tuba gehören ebenfalls zur Besetzung. Olaf Henning mit der Tuba ist von Anfang an dabei. Rudi Simon (Flügelhorn) ist mit 83 Jahren der Älteste im Orchester. Die Musiker kommen nicht nur aus Rheinsberg. Je zwei wohnen in Neuruppin und Fürstenberg, einer in Katerbow und einer in Fehrbellin. „Ohne diese Mitstreiter würde es das Orchester nicht mehr geben“, sagt Roland Prehn. Das Repertoire der Blaskapelle umfasst zirca 70 Titel. Es sind Märsche, Walzer, Polkas, Trink- und Schunkellieder, aber auch Medleys und Dixieland-Melodien. Schlager dagegen sind tabu. Geprobt wird im 14-tägigen Rhythmus, jeweils dienstags in einem Raum im Keller der Heinrich-Rau-Oberschule. Im Sommer, wenn viele Auftritte anstehen, fallen die Proben allerdings aus.

Regelmäßig tritt das Blasorchester im Hotel Gutenmorgen in Beckersmühle auf. Aber auch in Dierberg, Walsleben, Dollgow und Binenwalde sind die Musiker dabei, wenn gefeiert wird. Neben dem Radetzky-Marsch, Preußens Gloria, dem Fehrbelliner Reitermarsch und Dmitri Schostakowitschs „The second Waltz“ erfreuen viele weitere Melodien die Besucher. Und so soll es auch in Zukunft bleiben.