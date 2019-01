Von Müdigkeit keine Spur

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Familie, Freunde, Wegbegleiter – alle werden am Sonntag in die Bornmühlensiedlung strömen: Käte Zarges, die Vorsitzende des Seniorenbeirates, feiert ihren 80. Geburtstag. Auch Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) wird ihr selbstverständlich seine Ehre erweisen.

Ein schwerer Gang dürfte es für all jene werden, die Neujahr den Vorsatz fassten, zu fasten – etwa, keine Süßigkeiten zu sich zu nehmen. Zahlreiche Torten, Kuchen und Gebäck hat die Jubilarin vorsorglich eingekauft. Was nicht verwundert. Immerhin hat Käte Zarges vier Kinder großgezogen, die ihrerseits fünf Kinder vorweisen können, inzwischen gibt es zwei Urenkel. „Und das dritte wird im März erwartet“, freut sich Käte Zarges unumwunden.

Sie ist gebürtige Berlinerin – in Berlin Reinickendorf lernte sie laufen. Nach einem schweren Bombenangriff verschlug es die obdachlose Familie in den Wedding zu den Großeltern, nach dem Krieg schließlich fand man in Linde bei Löwenberg ein Zuhause. Dort wurde Käte eingeschult, „wobei ich schon damals wahrscheinlich erkennen ließ, pädagogisch begabt zu sein“, erinnert sich die Ruheständlerin lachend. Häufig sei sie als Lernhilfe für schwächere Mitschüler eingesetzt worden – später auch in Löwenberg, wo sie ihren Schulabschluss machte. Danach ging Zarges ans Institut für Lehrerbildung in Potsdam. Sie erlernte den Beruf der Unterstufenlehrerin mitsamt einer Pionierleiter-Ausbildung.

1957 war es, als Käte Zarges nach Fürstenberg beordert wurde, auch um den Jugendklub zu leiten. „Damals war die alte Bornmühle übrigens das Jugendklubhaus“, merkt Zarges an.

1960 kam das erste Kind, bald danach das zweite. Anschließend habe sie Schulklassen übernommen. „Wobei ich bei den Klassentreffen dieser Jahrgänge immer wieder ein gern gesehener Gast bin“, betont die Ruheständlerin, die 1981 wegen einer schweren Erkrankung berentet werden musste. Zuvor hatte sie den Hort der Polytechnischen Oberschule geleitet – sage und schreibe 250 Kinder befanden sich in Spitzenzeiten in ihrer Obhut. Ohnehin ist es einfach undenkbar heute: „In einem Schuljahr hatten wir damals 1 000 Kinder“, erinnert sie sich. Ehrenamtlich aktiv sei sie damals auch bereits gewesen, und zwar im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD).

Nach der Wende übernahm sie im Behindertenverband anfangs die Funktion der Schatzmeisterin, schließlich sei sie gebeten worden, für den damals im Rollstuhl sitzenden Dieter Neubauer den Vorsitz des Fürstenberger Seniorenbeirates zu übernehmen. Was sie noch immer gerne macht – obwohl damals ein Wechsel alle zwei Jahre vereinbart worden sei. „Meine zwei Jahre wollen aber einfach nicht zu Ende gehen“, schmunzelt die Jubilarin, die sich auch bei den Linken engagiert.

Was sie sich zu ihrem Ehrentag heimlich wünscht? „Wenn junge Alte in den Vereinen für Senioren oder Behinderte endlich Funktionen übernehmen und uns alte Alte mal entlasten.“