Ein Zicklein namens Jenny

Cornelia Link-Adam

Marxdorf (MOZ) Über Nachwuchs auf seinem Marxdorfer Ziegenhof freut sich Wolfgang Schalow. Am Neujahrstag wurde überraschend das Zicklein Jenny geboren. Damit setzt sich der Trend seiner Tiere, immer zeitiger im Jahr Jungen zu bekommen, fort. Und weitere werden noch erwartet.

„Ich habe nicht schlecht geschaut, als ich am Vormittag in den Stall ging“, erzählt Wolfgang Schalow. Die letzten Silvester-Böller waren am Neujahrstag gerade erst verklungen, das Jahr erst wenige Stunden alt. Da entdeckte im Stroh, gut behütet durch seine Ziege Emily, ein kleines Zicklein. Die zweijährige Mama und der ebenso alte Bock Strubbel hatten wieder für Zuwachs auf dem Ziegenhof gesorgt. „Hier wohnt auch noch die Oma“, sagt er lachend bei der Tour durch seine Ställe.

Neugierig recken die Ziegen die Hälse in Richtung der Reporterin, knabbern an der Jacke. Weiter hinten halten sich auch noch Schafe auf. Insgesamt sieben hat er davon, allesamt Skudden. Dazu kommen acht Ziegen, gemixt aus den Rassen Deutsche Edelziege und Waliser Mix. Und nun noch Klein-Jenny. Hochheben lässt sich die junge Dame ungern. Sofort fängt das Zicklein an zu schreien und zu strampeln. Mama Emily kommt aufgeregt dazu. „Alles gut, wir wollen doch nur ein Foto machen“, versucht Wolfgang Schalow seine Tiere zu beruhigen. Das klappt erst, nachdem Jenny wieder im Stroh sitzt und sofort zum Trinken an Mamas Zitze flitzt.

Warum heißt das Jungtier Jenny? „Das entscheide ich immer spontan. Nachdem geklärt war, dass das Tier ein Mädchen ist, kam ich auf Jenny. Das passt doch gut zum Januar“, sagt der 75-Jährige. Das Tier sei fit, dürfe zum Wochenende auch mit raus auf die Wiese. Gelistet hat er den Neuzugang auch in seinem Computer. Das ist wichtig für die eigene Buchhaltung, auch fürs Verkaufen und die Behörden. Schließlich muss er seine Ziegen dem Veterinäramt melden, ebenso den Kassen.

Längst betreibt Wolfgang Schalow seine Ziegenhof nur noch als Hobby. Jahrelang hatte er im Dorf die große Fisch-Gaststätte, war Gastwirt mit Leib und Seele. Die Ziegen dienten den Gästen schon zur Belustigung. Seit drei Jahren halte er die Vierbeiner nur noch zur Beschäftigung, erzählt der Witwer. „Sich um die Tiere zu kümmern, das treibt mich jeden Tag raus“, erklärt der Senior. Kam der Nachwuchs früher erst im Frühjahr zur Welt, verschieben sich die Geburtstermine immer mehr nach vorne. „Letztes Jahr waren alle zur Grünen Woche Mitte Januar geboren, jetzt schon am Neujahrstag.“ Schalow geht davon aus, dass noch weitere sechs bis sieben Zicklein und Schafs-Kinder geboren werden. „Dann habe ich über 20 Tiere hier, das ist zu viel.“ Reduzieren will er den Bestand im Laufe des Jahres auf zehn – durch Verkauf über Kontakte, aber auch über soziale Netzwerke. „Manche suchen ja einen neuen Bock“, weiß er aus Erfahrung. Was dann noch überzählig sei, komme zum Schlachthof. Wie im Herbst schon seine Enten und Hühner, deren Bestand er erst im Frühjahr wieder aufbauen wird. „Das Fleisch meiner Tiere zu essen, ist für mich eine ganz normale Sache“, betont er.

Der Abschied ist jetzt aber noch in weiter Ferne. Wolfgang Schalow läuft wieder raus zu seinen Schafen und Ziegen. Er reicht frisches Wasser, füttert Heu, Hafer und sogar Weihnachtsbäume. „An der Rinde und Nadeln knabbern sie gern.“ Abgeschmückte Tannen sind willkommene Futterspende – einfach über seinen Zaun (Dorfstraße 37) abstellen.