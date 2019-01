Thomas Heyn unterrichtet noch an drei Musikschulen

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Lehrer an Musikschulen ist einer von mehreren Berufen, die der Musiker Walter Thomas Heyn ausübt. Mit 65 Jahren hat er Ende 2018 das Rentenalter erreicht. Er freut sich darüber – und arbeitet fast so weiter wie bisher.

„Ausgerechnet jetzt, wo ich die besten Schüler habe, die ich je hatte.“ Walter Thomas Heyn sitzt inmitten von Gitarren, in diesem Fall in einem Übungsraum in der Musikschule Eden, lacht und schlägt einen Akkord auf der Gitarre an. Mitte November ist er 65 geworden, und wirklich überraschend kommt der Eintritt ins Rentenalter nicht. Allzu viel bedeutet dem freischaffenden Musiklehrer der Bescheid aber auch nicht. „Naja, ich freue mich, dass ich was bekomme“, sagt er. „Aber ich gehe nicht in Rente.“ Einige der jüngsten Schüler will Heyn abgeben, die älteren aber bis zu deren Schulabschluss behalten. Manche unterrichtet er schon seit acht, neun Jahren.

In Hohen Neuendorf tritt Walter Thomas Heyn mit den „Rattlesnakes“ auf, einer Schülerband, die beim Stadtfest und anderen Gelegenheiten schon viel Applaus bekam. Die Band „Systemfehler“ bereitet sich mit ihm auf „Jugend musiziert“ vor. Derzeit hat er 38 Schülerinnen und Schüler in drei Städten, denn Heyn startet täglich von Wandlitz aus entweder Richtung Hohen Neuendorf, Oranienburg oder Angermünde in die jeweiligen Musikschulen. In einem Klassikorchester spielt er gemeinsam mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, „Gitalo“ ist ein reines Gitarren-Ensemble.

„Nur wenige meiner Schüler bleiben weg, es ist sozusagen wenig Schwund, obwohl sie heute viel mehr zu tun haben als früher und viel später aus der Schule kommen“, nimmt er das als ein Kompliment. „Dabei wollte ich doch eigentlich nie Lehrer werden.“

Es ist nur eine Facette seines musikalischen Repertoires, wenn auch in jüngerer Zeit eine wichtige. Walter Thomas Heyn ist Konzertgitarrist und Komponist, Lektor und Präsident beim Komponistenverband, Dirigent und Musikproduzent, manches nacheinander, anderes gleichzeitig. Geboren wurde er 1953 in Görlitz, aufgewachsen ist er in Leipzig, wo er auch studiert hat. „Pianist wäre ich gerne geworden“, sagt er. „Bis heute sitze ich jede freie Minute am Klavier.“ Die Musik wurde ihm nicht in die Wiege gelegt – und schon gar nicht das Klavier. Das sei etwas für reiche Leute, fanden die Eltern. Gitarre lernen durfte er auf Druck einer Lehrerin als Kind aber an einer kleinen Musikschule in Leipzig, auch wenn sich seine Mutter eher gewünscht habe, dass mal ein so schöner Tenor aus ihm würde wie Heintje. „An meiner Schule waren dann drei Berufe vorgesehen“, erinnert er sich lachend. „Musiker war nicht dabei – Chemieingenieur, Berufsoffizier und Lehrer. Insofern hat sich nach 40 Jahren ja eine Prophezeiung erfüllt.“

Heyn studierte an der Leipziger Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ unter anderem Komposition bei Professor Siegfried Thiele. Bei Siegfried Matthus, dem späteren Initiator und Leiter der Kammeroper Schloss Rheinsberg, war er von 1985 bis 1987 Meisterschüler für Komposition an der Akademie der Künste in Berlin.

Anschließend blieb Heyn an der Leipziger Hochschule und wurde Abteilungsleiter für den neuen Fachbereich Popularmusik und spielte bei vielen Uraufführungen von neuer Musik, die in Leipzig stattfanden, mit. Im Gewandhaus führte Kurt Masur Kompositionen von ihm auf. Darauf, ordentlicher Professor zu werden, verzichtete Heyn allerdings, denn diese Anwärterschaft war mit dem Parteibuch der SED verknüpft. So verließ er stattdessen die Hochschule und wurde freier Komponist und Autor. Heyn komponierte Filmmusiken, Musikstücke fürs Theater, arrangierte Hörspiele und machte Rundfunkaufnahmen.

„Das ging bis zur Wende wunderbar – und dann überhaupt nicht mehr“, erklärt er. Mit Kompositionen ließ sich der Lebensunterhalt nicht bestreiten. Aber es tat sich eine andere Facette des Musikgeschäfts für ihn auf. Heyn zog nach Berlin und wurde Cheflektor im Verlag Neue Musik Berlin, arbeitet mit mehreren Rundfunksendern und gründete das Label „kreuzberg records“. Der Fachverlag ging 2000 in den Verlag AMA auf, bei dem Heyn Abteilungsleiter blieb. „Jetzt ist das eine ganz große Verlagsgruppe“, erzählt Heyn. „Am Ende war ich der Letzte, der dort Noten lesen konnte. Da bin ich mit 60 freiwillig ausgeschieden.“

Die Musikschulen in Eden und Hohen Neuendorf empfingen ihn mit offenen Armen, in Angermünde musste er kurz sein Staatsexamen vorzeigen, und so begann der letzte Abschnitt im Brotberuf. „Es ist eine durchaus befriedigende Tätigkeit, das hatte ich so gar nicht erwartet“, überlegt er. Heute kämen die Jugendlichen mit anderen Erwartungen und Forderungen an die Musikschule als er seinerzeit. „Sie zeigen mit dem Handy, was sie lernen wollen, und das üben sie dann auch.“ Die spielerische Annäherung an die Musik sei immer noch die direkteste. „Erwachsene Schüler haben es schwerer. Sie denken viel nach und resignieren, wenn sie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen.“

Heyn spielt Klassik, Jazz und Blues. Er liebt Bach: „Da geht meine Seele auf.“ Mozart und Schostakowitsch fetzen aber auch. Auf den Fahrten zur seinen Musikschulen darf es auch mal „Radio Paradiso“ sein. Nachschub an Musiklehrern fehlt, folglich drängt ihn niemand in den Ruhestand.

Mit der Rente wird nun die Freiheit etwas größer. Mit Karin Leo, seiner Frau, ist Walter Thomas Heyn 2012 nach Wandlitz gezogen, „ein ganz großer Glücksfall“, wie er sagt. „Wandlitz ist eine Kulturgemeinde, wir haben uns gut eingelebt.“ Mit seiner Frau, die Dozentin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin ist, will er öfter auftreten. Die beiden bilden das „Wandlitzer Gitarrenduo“.

Eine Hammond-Orgel bringt er seit Neuestem zum Klingen, und mit computergestützter Musik will er sich künftig mehr beschäftigen, denn auch in dieser Form bleibt neue Musik ein Thema, das ihn interessiert. „Ich schlafe eine Stunde länger. Und ich will mit einer Rückenschule anfangen; das kann doch nicht schaden.“ Er hat es nicht weit dorthin: Das Training findet in der Musikschule Eden statt.