AWU sammelt wieder Weihnachtsbäume ein

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit dem Dreikönigstag am Sonntag ist auch die Weihnachtszeit ganz offiziell vorbei. Deshalb fährt ab kommendem Montag schon die mehrheitlich kreiseigene Müllabfuhr der AWU und holt die ausrangierten – und komplett abgeschmückten – Tannenbäume ab.

Los geht es am 7. Januar in Neuruppin. Dort gibt es an diesem Tag Straßensammlungen. Ausnahmen bilden Abschnitte wie die Nauener Straße in Treskow, die Erich-Dieckhoff-Straße samt Stiller Pauline, die Fehrbelliner Straße, Heinrich-Mann- und Heinrich-Rau-Straße, Al­fred-Wegener-Straße, Im Grund, Mühlenweg, Karl-Gustav-Straße, Philipp-Oemigke-Straße, Treskower Ring, Wilhelm-Bartelt-Straße, Ziegeleiweg und Zur Keglitz. Dort wird einen Tag später eingesammelt.

Ebenfalls am 7. Januar werden Alt Ruppin und deren Ortsteile, Krangen, Molchow, Wuthenow, Wulkow und Zermützel angefahren. Einen Tag darauf sind Buskow und Stöffin Ziel der Sammelfahrzeuge. Dörfer östlich des Ruppiner Sees inklusive Radensleben, Nietwerder, Gnewikow und Lichtenberg werden am 17. Januar in eine Baum-Sammel-Tour einbezogen.

Am 8. Januar erfolgt die Abholung der Tannen in der Rheinsberger Kernstadt – Zechlinerhütter Landstraße und An der Junkerheide inbegriffen – sowie in der Stadt Lindow und ihren Ortsteilen Keller, Klosterheide inklusive Kramnitz sowie Seebeck und Strubensee. Am selben Tag werden auch die Nadelbäume in der Fehrbelliner Kernstadt aufgeladen. In allen Fehrbelliner Ortsteilen von Altfriesack bis Zietenhorst erfolgt das Einsammeln erst am Donnerstag, 17. Januar.

Durch die Ortschaften des gesamten Amtsbereiches Temnitz fahren die Sammelfahrzeuge am Montag, 14. Januar. Schönberg, Herzberg, Rüthnick und Vielitz sind drei Tage später an der Reihe. Rheinsbergs Ortsteile kommen ganz zuletzt am 18. Januar zum Zuge. Dann werden auch die nördlichen Lindower Ortsteile Banzendorf und Hindenberg angefahren sowie die nördlichen Neuruppiner Ortschaften entlang der L 16 von Rheinsberg-Glienicke bis Stendenitz.

Gemeinhin gilt als Abladestelle der Glascontainerplatz, bisweilen werden bei lang gezogenen Dörfern oder Stadtviertelzügen auch Straßensammlungen angeboten. Die Gewächse sollten aber bis 7 Uhr nach draußen gelegt worden sein.(crs)