FSV Mainz 05 ohne Torhüter Adler ins Trainingslager

DPA

Mainz (dpa) Der FSV Mainz 05 ist mit 29 Spielern, aber ohne den früheren Nationaltorwart René Adler ins Trainingslager nach Estepona aufgebrochen.

Der Tabellenzwölfte der Fußball-Bundesliga bereitet sich bis zum 13. Januar in Spanien auf die Rückrunde vor. Adler setzt nach seiner schweren Knieverletzung sein Aufbauprogramm in Mainz fort. Als vierter Torwart reist dafür Finn Dahmen mit. Aufgrund anstehender Abiturprüfungen fehlt auch Mittelfeldspieler Leandro Barreiro.

Am Dienstag (16.00 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz in Marbella ein Testspiel gegen Standard Lüttich. Am Samstag geht es in Estepona in gleich zwei Begegnungen über die volle Distanz gegen den SC Freiburg. Gegen den Verbandsligisten TuS Marienborn gewannen die Mainzer am Samstag mit 4:0 nach Toren durch Levin Öztunali, Alexandru Maxim, Jean-Paul Boetius und Ridle Baku.