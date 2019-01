Ukulelen-WG im Bürgerhaus

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Mit dem Auftritt der Lucky Leles am 12. Januar um 20 Uhr erwartet die Gäste des Bürgerhauses Finkenkrug eine umwerfende Ukulele-Comedy-Show mit drei Musikern der Extraklasse mit Countrysongs, Hawaii-Schnulzen und Rockhymnen. Wer bei schwungvoller Musik Tränen lachen möchte, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen. Sängerin Amanda träumt von einer großen Karriere als Countrystar. Nicht ohne Hintergedanken vermietet sie die beiden freien Zimmer ihrer kleinen Wohnung an die Musiker Mike und Andy. Ausgerechnet mit zwei Ukulelenspielern plant sie, eine Countryband zu gründen, auf Welttournee zu gehen und endlich reich und berühmt zu werden. Doch so einfach lassen sich die neuen Untermieter nicht vereinnahmen. Wie weit wird Amanda gehen, um ihre Ziele zu erreichen? Die „Lucky Leles“ sind Silke Breidbach (Gesang), Andreas David (Ukulele) und Torsten Puls (Bass-Ukulele). Reservierung unter 03322/1247310.