Cardiff-Coach Warnock kritisiert FC Liverpool

DPA

Cardiff (dpa) Der Trainer des Premier-League-Aufsteigers Cardiff City, Neil Warnock, hat nach dem geplatzten Leihgeschäft von Fußball-Nationalspieler Nathaniel Clyne den FC Liverpool scharf kritisiert.

„Es ist eine Schande“, sagte Warnock nach der FA-Cup-Niederlage bei Drittligist Gillingham (0:1). „Ich bin sehr enttäuscht von Nathaniel Clyne (...). Ich bin nicht nur enttäuscht von dem Jungen selbst, sondern auch von Liverpool, weil sie mich nicht angerufen und es mir nicht gesagt haben.“

Die Reds hatten am Freitag bekanntgegeben, dass Clyne bis Saisonende an den AFC Bournemouth verliehen wird. Warnock hatte bis dahin fest damit gerechnet, dass der 27-Jährige, dem er 2008 bei Crystal Palace zu seinem Profidebüt verhalf, zu Cardiff City wechseln würde. „Das aus dem Fernsehen zu erfahren, wenn ich mich in allem korrekt verhalten habe und sie mir den Spieler für diese Woche versprochen haben, ist eine Schande und ein Mangel an Klasse“, schimpfte der Coach in Richtung des Clubs von Jürgen Klopp.