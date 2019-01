FC St. Pauli holt Alex Meier zurück ans Millerntor

DPA

Hamburg (dpa) Der FC St. Pauli hat Ersatz für seinen schwer am Knie verletzten Torjäger Henk Veerman gefunden. Wie schon seit Tagen erwartet, kehrt Alexander Meier nach Hamburg zurück.

Der 35 Jahre alte Stürmer, dessen Vertrag bei Eintracht Frankfurt im Sommer nach 14 Jahren nicht verlängert worden war, kommt ablösefrei zum Kiezclub. Er erhält zunächst einen Vertrag bis Saisonende, teilte der Zweitligist mit.

Der in Buchholz in der Nordheide geborene Angreifer ist ein alter Bekannter. Meier hat schon von 2001 bis 2003 für den Nordclub gespielt, für den er in 25 Liga-Spielen sieben Tore erzielte. Danach wechselte er zum Lokalrivalen Hamburger SV, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. In Frankfurt lief es dann wesentlich besser: Dort brachte es Meier in 336 Punktspielen auf 119 Treffer.