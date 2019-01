Mehrere Fahrer betrunken unterwegs

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Gleich vier Fahrer hat die Polizei am Wochenende rund um Beeskow betrunken erwischt. In Beeskow stoppte die Streife am Samstagabend gegen 23.30 Uhr einen 65-jährigen Renaultfahrer in der Frankfurter Straße. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige gestellt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

In Friedland kontrollierten die Beamten am frühen Sonntagmorgen um 1.30 Uhr eine 30-Jährige Audifahrerin. Der Vortest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet, außerdem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

In Storkow wurde am Samstagmorgen gegen 8 Uhr ein 41-jähriger Trabi-Fahrer kontrolliert. Der Atemtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 1,16 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Den Fahrer erwartet eine Anzeige. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss unterwegs war am Samstagabend gegen 23:40 Uhr ein 62-jähriger Fahrer in der Reichenwalder Straße in Storkow. Hier ergab der Atemtest 1,07 Promille.