Meilenstein des Busverkehrs

Sorgt für mehr Spaß am Wochenende: Junge Leute beim Einstieg in den Bus 908 in der Unterführung am Bernauer Bahnhof © Foto: Sergej Scheibe

Kerstin Ewald

Bernau/Werneuchen (MOZ) Bernau/Werneuchen. Nicht-Motorisierte freuen sich über den neuen Wochenendbus zwischen Bernau und Werneuchen, wie eine Probefahrt samt Umfrage in der Linie 908 am Sonnabend Mittag zeigte. Für einige wird das Leben leichter – für andere unterhaltsamer.

„Super Einrichtung!“, lobt Iris Henschke aus dem Werneuchener Weißdornweg den neuen Wochenendservice des 908er. Tagsüber fährt er alle zwei Stunden. Sie hat sich am Sonnabend Morgen zum Einkauf nach Bernau aufgemacht. In 25 Minuten Fahrzeit schafft sie es nun dorthin, früher hätte sie über Berlin fahren müssen und für die Strecke rund drei Mal so lange gebraucht. Sie und ihr Mann wollen nun öfter ins Bernauer Kino gehen, beide fahren kein Auto. Dank der neuen Verbindung – um 22.18 Uhr fährt der letzte Bus zurück – konnten sie sich im Dezember schon Hape Kerkelings Autobiographie anschauen. Iris Henschke freute sich auch, als sie im Fahrplan den neuen Spätbus der Linie 901 entdeckte, der 23.42 Uhr vom Ahrensfelder S-Bahnhof über Blumberg nach Werneuchen fährt. Für Theaterbesucher ist er Gold wert. Der Spätbus verkehrt am Wochenende und unter der Woche.

Der Bus 908 am Sonnabend Mittag ist bei weitem nicht vollbesetzt. Bei einer Runde Bernau-Werneuchen und zurück nutzten insgesamt rund 20 Passanten die Linie. Doch keiner der Befragten sparte an Lob.

Junge Leute wissen die neue Freiheit auch zu schätzen. Die 17-jährige Hanna Reich aus Werneuchen nutzt das neue Busangebot fast jedes Wochenende, um Freunde in Bernau und Umgebung zu treffen. „Bisher mussten mich meine Eltern fahren, oder ich bin zu Hause geblieben“, erinnert sie sich. Vormittags nach Bernau, zum Mittagessen wieder zurück bei den Eltern. Früher undenkbar. Der Anschluss nach Wandlitz sei allerdings immer noch miserabel, meint sie.

Auch die 16-jährige Eva Sukhotnik ist froh über die neue Wochenendverbindung. Sie ist von Werneuchen nach Bernau gezogen. In den Ferien besucht sie jeden Tag ihre Freunde von früher. Nach Krummensee fehlt aber noch eine Verbindung, bemängelt sie. In Weesow steigen zwei Reiterinnen aus, die von Berlin gekommen sind. Endlich können sie auch am Wochenende zu ihren Pferden.

Verbesserungen, auch noch so kleine, fallen selten vom Himmel. „Langjährige, beharrliche politische Arbeit zahlt sich jetzt aus,“ meint Thomas Gill, SPD-Vorsitzender in der Werneuchener Stadtverordnetenversammlung. „Konzepte entwickeln, Anträge stellen, Hintergrundgespräche mit Landkreis und Land führen, haben letztendlich zum Erfolg geführt“, davon ist der der Kommunalpolitiker Gill überzeugt. Die Verdichtung des öffentlichen Nahverkehrs ist eines seiner Steckenpferde, wobei er noch einige andere Ziele ins Auge gefasst hat wie die Wiederbelebung der Zugstrecke nach Tiefensee. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, findet auch Bürgermeister Burkhard Horn. Seine Verwaltung hat sich jahrelang mit Kritik und Vorschlägen an übergeordnete Stellen gewandt. Vor gut einem Jahr hatte man im Werneuchener Ausschuss für Wirtschaft und Soziales mit einem Vertreter des Landkreises über die verkehrlichen Bedürfnisse diskutiert. Ein Teilerfolg kann nun vermeldet werden.