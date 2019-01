Osten braucht immer noch eigene Interessenvertretung

dpa

Erfurt/Potsdam (dpa) Ostdeutschland kann nach Ansicht des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auch 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht auf eine eigene Interessenvertretung verzichten. „Wir brauchen einen Ost-Beauftragten der Bundesregierung, der am besten im Bundeskanzleramt und nicht wie derzeit im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist. Und wir brauchen weiterhin die Ministerpräsidentenkonferenz Ost“, sagte der Linke-Politiker.

Es gehe um die Vertretung ostdeutscher Interessen gegenüber der Bundesregierung, aber auch der EU. Das gelte zum Beispiel für die weiterhin bestehenden Defizite bei der Verteilung von Bundesbehörden, die zu geringe Zahl von Ostdeutschen in höheren Führungspositionen oder die Berücksichtigung ostdeutscher Besonderheiten in der EU-Agrarförderung. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich für die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten aus.

Ramelow nannte auch die noch nicht erfüllte Zusage einer stärkeren Bundesbeteiligung bei der Finanzierung von DDR-Sonderrenten sowie den nötigen Respekt vor der Lebensleistung der Ostdeutschen. „Wir werden das immer wieder thematisieren. Und ich möchte nicht, dass das als Betteln missverstanden wird“, so Ramelow.

Der einzige Linke-Politiker unter den deutschen Länderregierungschefs hatte den Vorsitz der Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten im Dezember von Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt übernommen.

Ramelow bezeichnete die Debatte um die Ansiedlung einer Bundeseinrichtung für Batterieforschung als Indiz für mangelndes Verständnis dem Osten gegenüber. Wie selbstverständlich werde ein Standort in der Nähe der großen deutschen Automobilhersteller in Süddeutschland diskutiert. „Die Forschungskompetenz, die es dafür in Thüringen und Sachsen gibt, spielt scheinbar keine Rolle“, sagte er und verwies auf das Fraunhofer-Institut im thüringischen Hermsdorf.

Sein sächsischer Amtskollege Kretschmer sagte im Interview der Funke Mediengruppe, dass man immer noch wirtschaftliche Ost-West-Unterschiede sehen könne. „Bei der Ansiedlung von Bundesbehörden oder von Bundeswehrstandorten sollte der Osten bis auf weiteres klar bevorzugt werden. Das fördert Wirtschaftsstrukturen undstärkt die Kaufkraft“, erklärte Kretschmer. Der Osten brauche auch mehr Forschungseinrichtungen. Die Nähe zu Polen und Tschechien und die Möglichkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit könnten dabei ein Anreiz sein.