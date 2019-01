Rot-Weiß Neuenhagen gewinnt Traditionsturnier

Hartmut Gaudeck

Frankfurt Die SG Rot-Weiß Neuenhagen hat die neunte Auflage des Traditionsturniers in der Sporthalle an der Sabinusstraße in Frankfurt für sich entschieden und sich die Siegerpokale geschnappt. Zehn Teams aus ehemaligen und noch existierenden Vereinen waren angetreten, um ihre Kräfte zu messen – und Fußball für den guten Zweck zu spielen.

Schon vor Turnierbeginn machten die zahlreich erschienen Zuschauer und Fans Stimmung in der Halle. Für sie ging es ja auch um etwas. Ausgelobt war ein Wanderpokal für die beste Fangruppe – und reichlich gefüllt war am Ende auch der Spendentopf. Die Girli-Band „Self-Control“ der Kindervereinigung e.V., mit Kindern für Kinder, überraschte die Zuschauer und die Spieler mit einer musikalischen Einlage. Auch sie freuten sich über die Spende von 1745 Euro, die bis zum Ende des Traditionsturniers eingesammelt werden konnte und an die Kindervereinigung überreicht wurde.

Das Spenden ist ein wichtiger Teil des Traditionsturniers. Mit dem Sport möchten die Veranstalter dort helfen, wo man Hilfe gebrauchen kann. Norbert Leitzke übernahm den Spendenscheck für die Kindervereinigung und bedankte sich zum mit einer kurzen Rede bei den zahlreichen Spendern.

Gespielt wurde aber am Freitag auch noch – um Pokale und Preise. Mehr als 70 Torerfolge konnten von den Rängen bewundert werden. An den meisten Toren war der beste Torschütze, Sebastian Jankowski von Victoria Seelow, mit sieben Treffern beteiligt. Die Trophäe für den besten Spieler holte sich Jankowskis Mitspieler Dennis Mielke. Der Pokal für den besten Torwart blieb jedoch in Frankfurt. Cornell Voigt von der Traditionsmannschaft Eintracht Frankfurt nahm ihn in Empfang.

Trotz der besten Einzelspieler reichte es für die Seelower nur zum vierten Platz. Im Halbfinale unterlagen sie dem späteren Turniersieger aus Neuenhagen nach Neunmeter-Schießen mit 3:4. So erging es ihnen auch im Spiel um Platz 3. Hier mussten sich die MOL-Kreisstädter dem Müllroser SV nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit vom Neun-Meter-Punkt geschlagen geben. Die Müllroser unterlagen in ihrem Halbfinale den Frankfurter Preußen deutlich mit 0:4.

Beim Endspiel war Spannung angesagt. Die stimmgewaltigen Fans der Preußen mobilisierten noch einmal alle Kräfte. Am Ende reichte es jedoch nicht ganz für den Turniersieg. Die Einheimischen unterlagen mit dem knappsten aller Ergebnisse. Die Gäste aus Neuenhagen nahmen den Wanderpokal, den Sieger-pokal und ein großes Fass Bier mit nach Hause und versprachen, die Pokale im nächsten Jahr zu verteidigen.

Der Markendorfer SV belegte den fünften Platz vor dem FC Schwedt, Siebter wurde Turbine Finkenheerd. Den achten Platz erspielte sich Eintracht Frankfurt, die Freunde des FCV Frankfurt schließlich wurden Neunte vor Post Frankfurt.