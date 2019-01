Deutsche Rekorde in sanierter Sportstätte

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Drei Sportlerinnen der SSV PCK haben beim Neujahrsturnier ihres Vereins mit dem Jagdbogen die ersten Paukenschläge des Jahres 2019 gesetzt: Zwei deutsche Rekorde waren am Sonnabend die Höhepunkte des Wettkampfs.

Exakt 34 Aktive, von denen zwei Schwedter sogar doppelte Runden schossen, gingen nach rund neun Stunden mit ihren Leistungen in die Tagesprotokolle ein. Hatte der Außenstehende in der sanierten SSV-PCK-Bogensporthalle zunächst den Eindruck von ziemlicher Enge, wurde er von den Aktiven eines Besseren belehrt: Lauf Reglement stehen den Bogenschützen in der Halle, wo auf 18 Meter entfernte Scheiben zwei Serien mit je 30 Pfeilen geschossen werden, 80 Zentimeter in der Breite als persönlicher Bereich zur Verfügung. Zwar misst die Anlage in der Breiten Allee insgesamt nur acht Meter (gewöhnlich wird ja in Sporthallen geschossen), aber da nur maximal acht Sportler zeitgleich an die Schusslinie gehen, haben sie somit sogar einen Meter Platz.

Die Oderstädter, die selbst mit 17 Aktiven dabei waren, konnten zehn Sportler der Schützengilde Templin sowie Gäste vom KSC Strausberg (Märkisch-Oderland) und von Einheit Zepernick (Barnim) begrüßen. Den weitesten Weg nahm der Schmalfelder Stefan Böttcher auf sich, der 400 km weit aus Schleswig-Holstein anreiste. Am Ende hatte der Compoundbogen-Schütze die zweithöchste Tages-Ringzahl zu Buche zu stehen – seine 547 wurden aber von den herausragenden 558 Ringen des Gastgeber-Aktiven Andreas Schulze getoppt. Er lässt zusammen mit Kai Volkmann und Steffen Grymins-­ki auch endlich wieder einmal auf ein erfolgreiches PCK-Herren-Compoundteam bei nationalen Meisterschaften hoffen.

Wesentlich höher sind die Medaillenchancen aber noch bei den Jagdbogen-Schützinnen: Angeführt von Monika Lenz, die nur acht Tage nach ihrer neuen nationalen Höchstmarke von 533 Ringen in Jena nun daheim einfach großartige 541 Ringe folgen ließ, durfte sich zusammen mit Jacqueline Fredrich (524) und Lisa Flanz (521) zudem darüber freuen, den eigenen deutschen Rekord dieses Trios vom Neujahrspokal vor einem Jahr noch einmal um vier Ringe auf nunmehr 1586 Zähler gesteigert zu haben.

Die herausragenden Ergebnisse mit dem olympischen Recurvebogen gingen auf das Konto der Schwedter SSV-Schützen Andreas Gdanitz (528 Ringe) und der fast komplett trainingslosen Katrin Wallura (517 Ringe). Äußerst bemerkenswert waren auch die 501 Ringe des Angermünders Heiko Poppe, der mit dem Blankbogen auf ungewohnte, nämlich kleine Spot-Scheiben schoss, auf denen lediglich Ringzahlen von 6 bis 10 angezeigt werden.

So wurde der Schwedter Neujahrspokal als weitere Qualifikationsmöglichkeit für die Landes- und die nationalen Meisterschaften erneut zum sportlich herausragenden Ereignis. Den konnte eine seit Jahrzehnten erfolgreiche SSV-Bogenschützin, die Gartzerin Erika Rakel, nur als Zuschauerin und Betreuerin des Caterings mitverfolgen, weil sie sich im Herbst das Handgelenk gebrochen hatte. Die jüngst im MOZ-Beitrag für sie als Jahreshöhepunkt angekündigte Polizei- und Feuerwehr-Weltmeisterschaft im August hatte sie dadurch bereits fast abgehakt. „Durch diesen schönen Beitrag und das Geschenk meiner Kollegen zum 60. Geburtstag, eine chinesische Vase, ist mein Ehrgeiz aber neu geweckt worden. Ich muss einfach nach China, will möglichst schnell wieder mit dem Training anfangen“, stellte sie am Sonnabend in Aussicht.

Bereits in zwölf Tagen ist die Oderstadt Schauplatz der Bogensport-Landesmeisterschaft. Die SSV-Tennishalle in der Breiten Allee wird dann ihre Premiere als Wettkampfstätte für diese Sportart erleben. „Wir können 18 Scheiben stellen und rechnen mit deutlich über 100 Teilnehmern“, blickt Uwe Neugebauer-Wallura voraus. Vielleicht biete sich die Halle sogar mal für Deutsche Meisterschaften an, gibt er dem Championat auch eine Art Testcharakter. Der Gastgeber wird am 19. Januar mit 23 Bogensportlern an den Start gehen.