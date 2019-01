Konzert City

Lang dabei: City gelang 1977 mit „Am Fenster“ der Durchbruch. Der Titel rangierte sogar in der BRD in den Charts. © Foto: andreas gora

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Wer kennt sie nicht, die Hits „Am Fenster“ und „Casablanca“? Für viele sind damit zahlreiche Erinnerungen verbunden. Zumindest die ältere Generation ist mit den Titeln der Ostberliner Formation groß geworden. Auf diese, eher ruhigen und melancholischen Töne setzte die einstige DDR-Kultband am Samstagabend im Haus Schwärzetal. Passend zum Motto des Konzerts „Candlelight-Show“ gab es Kerzen auf der Bühne.

Mehr als 400 Gäste nahmen es dankend an und schwelgten teils gedankenverloren in den schmachtenden Klängen. Wohlige Rückenschauer inbegriffen. Neben den Klassikern, die natürlich nicht fehlen durften, gab es auch Cover-Versionen anderer Titel, wie Bettina Wegners „Sind so kleine Hände“ oder Bob Dylans Hymne „Blowin in The Wind“ in deutscher Übersetzung.

„Diese Musik trägt ein ganzes Lebensgefühl“, schwärmte Axel Zimmermann aus Melchow. Er erinnere sich an ausgedehnte Mopedfahrten in der Jugend und unbeschwerte Sommer. Mit dabei war seine 17-jährige Tochter Lina, die Vaters Lieblingsplatten genauso gern hört. Sie habe sich dafür eigens einen neuen Plattenspieler angeschafft, so die junge Frau. „Heute hören wir City“, hieße es an manchem Sonntagmorgen, gestanden Vater und Tochter. Das sei einfach Kult. Denise und Steffen Szmolinsky aus Eberswalde waren nicht minder begeistert. Genauso, wie das übrige Publikum, welches schon nach den ersten Takten mit klatschte.

Nicht zuletzt war dies auch der involvierenden Spielweise und der witzig-wortgewandten Moderation von City-Frontmann Toni Krahl geschuldet. Eine perfekte Bühnenvorstellung und ein erstklassig abgemischter Sound taten ein Übriges, um auch den letzten Gast mitzureißen.

Schon Ende August dürfen sich die Eberswalder auf ein Wiedersehen mit City freuen. Dann nämlich treten Toni Krahl und Kollegen beim diesjährigen Westendparkfest auf. Danko Jur freut sich schon darauf und ließ auch gleich ein gemeinsames Foto mit den Musikern machen. „Fürs Werbeplakat“, verriet der CDU-Lokalpolitiker.

Die Musikgruppe blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1972 in Ost-Berlin gegründet, konnte die Band einige Erfolge landen. Die Gründungsmitglieder Fritz Puppel (Gitarre) und Klaus Selmke (Schlagzeug) sind heute noch dabei. Sänger Toni Krahl stieß 1975 dazu. Am Samstag waren zudem Manfred Hennig am Keyboard und Georgi Gogow am Bass zu erleben.(maw)