Volksfest und Feuer zu Jahresbeginn

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf Traditionell treffen sich vor allem die Vogelsdorfer gleich zum Jahresbeginn an wärmenden Feuern am Ufer des Krummen Sees. So auch an diesem Sonnabend. „Wir freuen uns immer darauf, mit allen Nachbarn aufs neue Jahr mit Glühwein anstoßen zu können“, sagt die einladende Feuerwehrchefin Karin Schulz. So stehen wie seit etlichen Jahren die Kameraden der Vogelsdorfer Wehr am Grill, schenken Glühwein aus oder bewachen die lodernden Flammen. Tradition ist auch, dass die Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume mitbringen, obwohl das inzwischen gar nicht mehr gern gesehen wird.

Hinter den 45 Einsatzkräften der Vogelsdorfer Freiwilligen Wehr liegt ein hartes und auch anstrengendes Jahr. „Obwohl wir in den zurückliegenden Monaten nicht mit Sturmschäden wie 2017 zu kämpfen hatten, kamen wir auf eine Rekordzahl von 107 Einsätzen“, sagt Karin Schulz. Die Wehr fühlt sich gut aufgestellt und vor allem durch die Kommune technisch sehr gut ausgestattet, sagt sie, auch, weil hier etliche Berufsfeuerwehrleute, die ansonsten im Schichtbetrieb arbeiten, Mitglied sind. „Aber dennoch nutzen wir solche Gelegenheiten wie das Neujahrsfeuer oder das Sommerfest am Krummen See, um uns zu präsentieren und Nachwuchs zu gewinnen.“

Das tun bei diesen Gelegenheiten auch die Mitglieder der Sicherheitspartner und des Angelsportvereins, die ebenfalls am Feuer stehen, um ins neue Jahr zu starten.

Ein etwas anderes Flair herrscht am Depot der Neuenhagener Freiwilligen Feuerwehr in der Lahnsteiner Straße. Hier geht es fast volksfestartig mit Luftballons, Zuckerwatte und Bratwurststand zu. Eine Schlange bildet sich an der Extra-Kasse. „Wir haben es so eingerichtet, dass zuerst Wurst und Glühwein bezahlt werden“, sagt Janina Meyer-Klepsch, Mitglied im ausrichtenden Förderverein, in dessen Händen wie immer das Jahresauftaktfest liegt. So hätten die Leute hinterm Tresen die Hände frei.

Gleich bar bezahlt man allerdings die Lose der überaus lukrativ ausgestatteten Tombola. Hier haben Birgit und Maik Trapp und Tochter Nadine in großer Fleißarbeit die von Kameraden gespendeten Preise eingewickelt und nummeriert. Und so kommt jeder Loskäufer tatsächlich und garantiert in den Genuss eines nachweihnachtlichen Gewinnes. (Iv)