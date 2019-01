Schwestern gehen auf Jubiläumstour

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Alter von sechs und neun Jahren standen Anita und Alexandra Hofmann bereits auf der Bühne. Zum 40. Geburtstag ihres Vaters haben die Schwestern aus Jungnau in Baden-Württemberg 1988 ihr erstes Bühnenprogramm gezeigt: Anita gab Elvis Presley, während Alexandra auf dem Keyboard spielte. Ihren Stil – zu Beginn eine Mischung aus Rock’n’Roll, Volksmusik, Schlager und Pop, mit denen die beiden bei Festen und Veranstaltungen in der Region auftraten – haben sie dann stetig weiterentwickelt. Heute beschreibt das Gesangsduo ihre Musik als modernen Schlager.

Gemeinsam mit ihren Fans blicken die Schlagerstars, die jeweils mehrere Instrumente spielen, bei ihrem neuen Jubiläumsprogramm auf ihr musikalisches Schaffen zurück. „Schlagerparty mit Freunden – 30 Jahre Leidenschaft“ lautet der Name ihrer Tournee, mit der Anita und Alexandra Hofmann am Freitag, den 8. Februar, auch im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt auftreten.

Die Märkische Oderzeitung verlost 4x2 Freikarten für das Konzert. Unter den Gewinnern verlosen wir außerdem noch ein Meet & Greet mit den Schlagersängerinnen, bei dem die Gewinner mit einem Sektempfang überrascht werden.

Wer eine Karte gewinnen möchte, muss heute zwischen 11 und 12.Uhr folgende Frage beantworten: Aus welchem Bundesland stammen die Musikerinnen?