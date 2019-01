Von Portugal nach Schöneiche in die Welt des Blues

Annemarie Diehr

Schöneiche (MOZ) Der Abend beginnt mit einer Reise: Rui Baptista nimmt das Publikum mit nach Portugal, macht einen kurzen Abstecher nach Afrika, um dann wieder in der Welt des portugiesischen Liedermachers José (Zeca) Afonso (1929-1987) zu landen. Von Liebe und Freundschaft, Gleichheit, Widerstand und Befreiung handeln dessen Lieder, deshalb wurden sie zur Zeit der portugiesischen Diktatur verboten. Die „Filhos da Madrugada“ erfüllen sie mit Gesang, Gitarre und Percussion mit Leben. Sogar in Portugal sind sie schon aufgetreten. Am Sonnabendabend steht ihre Bühne in der Kulturgießerei Schöneiche. Chefin Beate Simmerl hatte zur dritten Ausgabe von „Einklang zum Ausklang“ geladen und vier Bands und Solo-Künstler mit Bezug zu Schöneiche sind gefolgt.

Zu den „Filhos da Madrugada“ gehören seit drei Jahren die „4 Marias“. Die Sängerinnen des Chors kommen allesamt aus Schöneiche, ebenso Gitarrist Matthias Dreher. „Wir sind auch schon in Portugal aufgetreten“, erklärt Kerstin Lütke, die in Schöneiche Pfarrerin ist. Beim „Veranda Trio“ ist es Sänger und Gitarrist Jan Haasler, der aus Schöneiche stammt; mit seinen beiden Bandkollegen spielt er Swing, Blues und Jazz.

„Das ist ein schöner Anfang des Jahres“, sagt eine Besucherin zu ihrer Begleitung. Vor dem teils sitzenden, teils stehenden Publikum hat sich inzwischen Hendrik Zühlke mit Mikrofon, Notenständer und Gitarre aufgebaut. Er ist in Schöneiche aufgewachsen, spielt hier Theater, wohnt inzwischen in Friedrichshagen. Singend und mit Gitarre gibt es ihn seit zehn Jahren. „So richtig angefangen hat es beim Schöneicher Musikfest“, erzählt er vor seinem Auftritt. Am Sonnabendabend präsentiert er neben gecoverten Liedern – etwa von Max Raabe – viele eigene Songs. Bei „Anleitung zum Klettern“ gesellt sich Cécile Périllon mit ihrer Geige zu ihm auf die Bühne; bei der Live-Premiere von „Geschenk“ wird es im Publikum ganz still.

„Es ist ein Mordsaufwand an diesem Termin alle Bands zusammenzukriegen“, sagt Beate Simmerl. Es seien immer die gleichen Musiker, die sie zum „Einklang zum Ausklang“ einlade. Singer-Songwriter Hendrik Zühlke steht später am Abend noch einmal auf der Bühne, diesmal mit seiner Cajon – als Teil der „Kellerbluesband“.

Die wurde vor mehr als zehn Jahren unter anderem von Gunnar Nützmann gegründet. „Zu viert haben wir angefangen, inzwischen sind wir zu acht“, sagt er. Saxofon, Klarinette, Geige, Gitarre, Bass und Percussion sind im Spiel, wenn die „Kellerbluesband“ mit Klassikern aus Blues, Soul und Folk Stimmung macht. „Wir orientieren uns unter anderem an der Musik von Robert Johnson und J. J. Cale“, sagt Nützmann. Während er erzählt, wird der Ex-Schöneicher immer wieder von Vorbeigehenden gegrüßt. „Die Atmosphäre hier ist gut, man kennt sich.“