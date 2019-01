Weihnachtsbäume doppelt genutzt

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Es gibt viele Möglichkeiten sich in der Oderstadt ein gesundes Neues Jahr zu wünschen. Seit einigen Jahren geht das auch beim gemeinsamen Verbrennen der Weihnachtsbäume, wie es am Sonnabend in Markendorf stattfand. Fast könnte man schon von einer Tradition sprechen, die sich nun auch in Markendorf etablieren soll.

Zum zweiten Mal hatte der SV Blau Weiss Markendorf zu diesem nicht ganz Fußball typischen Event geladen. „Für einen Baum gibt es einen Glühwein gratis“, erklärt Daniel Windscheffel. Viele Markendorfer machten mit. Zwar räumt auch die Müllabfuhr die Bäume weg. Sie in Hitze und Helligkeit zu verwandeln, wenn auch nur für sehr kurze Zeit, ist für viele jedoch reizvoller, wie sich im Frankfurter Ortsteil zeigte. So konnten sich auch die Kicker in der Winterpause warmhalten. Schließlich stapelten sich über ein Dutzend Bäume auf dem Festplatz. Bei einem Glühwein dem Feuer zuzuschauen und die wohlige Wärme zu spüren ist wohl der besondere Reiz. „Außerdem gibt es einen klaren Schnitt und das Neue Jahr kann jetzt wirklich starten“, findet ein Anwohner. (rmk)