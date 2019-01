Die Ballstreichler glänzen auf dem Parkett

Gemeinsames Hoffen und Bangen: Im Halbfinale der D-Junioren-Endrunde zitterten die Neustädter und die MSV-Talente beim Sechs-Meterschießen um den Einzug ins Endspiel. Nach regulärer Spielzeit (zehn Minuten) hatte es 1:1 gestanden. Schließlich schoss Neustadts zweiter Schütze an den Pfosten. Nach Nick Matuschak und Karl Schultz traf auch Ferdinand Bloch - Sieg. Nach diesem entscheidenden Treffer entstand diese Aufnahme mit dem Jubelhüpfer von Neuruppins Karl Schultz. © Foto: Gunnar Reblin

Kyritz (MOZ) Die ersten Titelträger der aktuellen Junioren-Futsal-Meisterschaft im Fußballkreis Prignitz/Ruppin sind gekürt. Eiche Weisen (C-Jugend), zweimal der MSV Neuruppin mit der D- und E-Jugend schossen sich am Wochenende in Kyritz zum umjubelten Triumph.

Im C-Junioren-Bereich gab der große Favorit ein trauriges Bild ab. Der MSV Neuruppin brachte am Sonnabend nicht ansatzweise Brandenburgliga-Format aufs Kyritzer Parkett. Mit einer 0:1-Niederlage gegen Einheit Perleberg ins Turnier startend, gingen den Neuruppiner auch fortan an Spielfreude, vor allem aber die Zielstrebigkeit vor dem gegnerische Tor ab. Zahlreiche Fahrkarten wurden geschossen. Im vorletzten Turnierspiel hatten die Schützlinge von Trainer Patrick Jähn dennoch die Chance aufs Halbfinale, kamen gegen um eine Niederlage bettelnden Lanz-Wittenberger aber nicht über ein 1:1 hinaus. Das Aus. Im Spiel um Platz fünf enttäuschten die MSV-Talente und verloren gegen Wusterhausen mit 2:3 im Sechs-Meterschießen.

Hingegen schwang sich Blumenthal/Grabow mit einem 2:1-Eröffnungserfolg gegen Lanz/Wittenberge zur Überraschungsmannschaft auf. Das Team von Trainer Jens Alms schoss sich mit einem fulminanten 5:1-Sieg über Neustadt gar ins Finale. Dort kämpften die Blumenthal-Grabower gegen die abgezockten Weisener lange Zeit auf Augenhöhe. Bis zwei Minuten vor dem Ende Weisens Bester, Tim Engel, zum 1:0 einschoss und damit sein Team auf die Siegerstraße brachte.

„Ich bin aber überhaupt nicht enttäuscht“, so Coach Jens Alms, „eher das Gegenteil ist der Fall“. Er schwärmte von einer super Truppe, die ein „super Turnier gespielt hat“. Der Plan, mit weiten Abwürfen schnell zum Abschluss zu kommen, ging weitestgehend auf. „Ab und zu hat uns dann aber ein ruhiges Passspiel gefehlt.“

Weitaus höher als bei den C-Junioren war das fußballerische Niveau bei den jüngeren Talenten am Vormittag. Mit dem Pritzwalker FHV - Spitzenreiter in der Landesliga Nord - und Liga-Konkurrent MSV Neuruppin (Dritter) kristallisierten sich schnell zwei Favoriten heraus. Aber auch Schwarz-Rot Neustadt überzeugte. Sowohl die Pritzwalker um Trainer Tino Schröter als auch die Neuruppiner um Coach Henry Bloch zitterten sich schließlich ins Finale. Im Sechs-Meterschießen gab es ein Auf und Ab der Gefühle. Weil Neustatds zweiter Schütze die Kugel an den Pfosten knallte, und die Neuruppiner allesamt trafen, löste der MSV das erste Final-Ticket. Pritzwalks Torhüter Luca Donner löste kurz darauf mit seiner Parade beim dritten Sechsmeter der Perleberger Jubelstürme der Pritzwalker aus.

In einem Finale aus Augenhöhe schoss Ferdinand Bloch die Neuruppiner früh nach einer feinen Einzelleistung in Führung. Er traf mit der Pike aus spitzem Winkel. FHV-Keeper Donner hatte die kurze Ecke aufgemacht. „Danach war es schwer für uns, weil du diesem Rückstand hinterherläufst“, so FHV-Trainer Tino Schröter. Er bescheinigte beiden Finalisten, „ein gutes Turnier gespielt“ zu haben.

„Sehr enttäuscht“, so Mathias Kube, waren hingegen die Unioner mit dem Turnierverlauf und Platz fünf. Der Coach resümierte: „Ziel war es, ins Halbfinale zu kommen. Aber es lief nichts viel zusammen bei uns.“