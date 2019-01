Radfahrunfälle unter der Lupe

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Straßenverkehrsbehörde hat die vorläufige Unfallbilanz für das Jahr 2018 vorgelegt. Straßenzüge, die als Schwerpunkte für Unfälle mit Radfahrern bekannt sind, sollen nun näher unter die Lupe genommen werden, um sie zu sicherer zu machen.

Die endgültigen Angaben zum Unfallgeschehen im Barnim für das Jahr 2018 liegen zwar noch nicht vor. Bis Ende November hat die Polizeidirektion Ost der Verkehrsunfallkommission des Landkreises die vorläufigen Zahlen allerdings bereits bekannt gegeben. Demnach geht das Unfallgeschehen im Barnim insgesamt zwar leicht zurück, doch die Zahl der verletzten Personen stieg.

Die Zahl der Verkehrsunfälle sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 5157 auf 4801. Auch die Zahl der Verkehrstoten halbierte sich von 15 im Jahr 2017 auf nunmehr acht für das Jahr 2018. Unter den Getöteten waren dabei zwei Radfahrer und drei Motorradfahrer, heißt es von Seiten des Landkreises. Allerdings stieg die Zahl der Verletzten im Vergleich zu 2017. Bei 664 Unfällen wurden barnimweit insgesamt 905 Personen verletzt. Das entspricht einem Anstieg von 1,7 Prozent.

Langfristig zeige das Verkehrsunfallgeschehen zwar sinkende Unfallzahlen, so Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Verkehrsunfallkommission. Allerdings stocke diese Entwicklung seit 2011. Und das obwohl viele Unfallhäufungsstellen entschärft worden sind. So seien etwa in Bernau an einigen Stellen Rüttelmarkierungen zur Temporeduzierung angebracht worden.

Vor allem den Unfällen von Radfahrern hat die Straßenverkehrsbehörde besonderes Augenmerk gewidmet. So wurden bei der Auswertung der Radfahrunfälle von 2013 bis 2017, also über einen Zeitraum von fünf Jahren, vier Schwerpunkte vor allem im Raum Bernau deutlich gemacht. Vor allem die Bernauer Allee, Schönower Chaussee, war mit 46 Radunfällen führend. Ebenfalls Negativschlagzeilen machte die Strecke an der Landstraße von der Rüdnitzer Chaussee bis zur Schwanebecker Chaussee mit 39 Unfällen. Auch die Börnicker Chaussee und die Heinersdorfer Straße/Zepernicker Chaussee waren laut Statistik gefährliche Orte für Radfahrer.

Diese vier Abschnitte, allesamt Hauptverkehrsachsen mit viel Verkehr, will die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises nun besonders überprüfen. Unübersichtliche Situationen ergeben sich vor allem an stark frequentierten Knotenpunkten, wie etwa in Bernau beim Einkaufs- und Sportforum und an Schulen. In Richtung Zepernicker Chaussee wurde bereits der Radweg neu gebaut.

Etwa ein Drittel der Unfälle sei auf Ablenkungen der Fahrzeugführer zurückzuführen, so Marcel Kerlikofsky vom Landkreis. Das Fahren wird oft als bloße Routine empfunden. So entstehe das Bedürfnis nach zusätzlicher Beschäftigung durch Handys, Kopfhörer oder Gespräche. Das gelte für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen.

In der Kfz-Zulassungsstelle in Eberswalde ist noch bis Ende Januar die interaktive Ausstellung „Ablenkung im Straßenverkehr“ zu erleben. Die Ausstellung ist eine innovative Verknüpfung von Information und Selbsterleben. Besucher können so die Gefahren des Straßenverkehrs etwa durch den Kopfhörer oder Smartphones nachvollziehen.