Sternsinger sammeln mehr als 7000 Euro

Michael Dietrich

Schwedt/Angermünde (MOZ) Mit einem ökumenischen Gottesdienst mit den Teilnehmern der evangelischen und katholischen Kirche und der Evangelischen Christusgemeinde in Schwedt fand am Sonntagnachmittag das diesjährige Dreikönigssingen in Schwedt und Angermünde seinen feierlichen Abschluss. Schon vor dem Gottesdienst, auf dem traditionell noch einmal reichlich Spenden aus der Kollekte zu erwarten sind, hatte die Sternsingeraktion bereits Spenden von mehr als 7000 Euro gesammelt. Bis Sonnabendabend waren bereits 7244,11 Euro zusammengekommen. Das Endergebnis der Spendenaktion stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Fast dreißig Kinder beteiligten sich in diesem Jahr an der traditionellen Spendenaktion der katholischen Kirche, die wieder aktiv von evangelischen Gemeinden unterstützt wurde. In kleineren und größeren Gruppen besuchten die Kinder von Erwachsenen begleitet allein in Schwedt und den umliegenden Ortsteilen und Gemeinden mehr als 200 Adressen. Das waren Familien oder auch Altersheime.

Die Liste der Menschen, die sich auf den Besuch der Sternsinger freuen und sich dafür in Listen der Kirchengemeinden eintragen, ist lang. Die singenden Kinder wurden bei Familien in Zützen, Criewen, Pinnow und Landin überall herzlich empfangen, wo sie an die Türen klopfen und die oft älteren Bewohner, die die Kinder schon sehnsüchtig erwarten, mit Liedern erfreuen. In einigen Siedlungen gehen die Kinder auch unangemeldet von Tür zu Tür. „So sammeln wir schon seit mehreren Jahren in der Schlosswiesensiedlung in Schwedt und auch auch da warten die meisten Bewohner schon auf die Kinder“, erklärt Ute Broszies Klein, die ehrenamtlich für die katholische Kirche tätig ist.

Das Zeichen 20*C+M+B+19 brachten die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige auch dieses Jahr wieder im Bürgermeisteramt im Rathaus Schwedt über der Tür an. Es ist das Zeichen für „Christus segne dieses Haus“, der Segen, den die Sternsinger den Menschen bringen, die dieses Jahr für Kinder mit Behinderungen in Peru gespendet haben. Die Sternsinger setzen sich dafür ein, dass diese Kinder in ihrer Andersartigkeit unterstützt werden. Die Familien werden vor Ort gestärkt, dass sie ihre Kinder annehmen und fördern, damit die Kinder merken: „Ich bin wunderbar, so wie ich bin“, auch mit dem Lied: „Wir gehören zusammen“.

Auch dieses Jahr berichteten die Sternsinger von Besuchen bei oft alleinstehenden Menschen, denen Tränen vor Freude in den Augen standen. Für die Sternsingeraktion haben einige Eltern sogar geplante Urlaubsfahrten in den Weihnachtsferien verschoben, damit die Kinder daran teilnehmen konnten.