600 mal gesungen, getanzt und gefeiert

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Wie die Zeit vergeht: Bereits zum 600. Mal hieß es am Sonnabend Bühne frei für Guten-Morgen-Eberswalde. Aus einem kulturellen Experiment ist mittlerweile eine feste Größe geworden. Zur Jubiläumsveranstaltung kamen viele Freunde und Förderer.

„600 Jahre Guten-Morgen-Eberswalde“ rutscht es einem versehentlich über die Lippen. So alt wie Methusalem also. Mitnichten. In jedem Fall ist die Veranstaltungsreihe Guten Morgen Eberswalde, die im Juli 2007 startete, zur festen Größe im Eberswalder Kulturleben geworden und für die zahlreichen Stammgäste unentbehrlich am Sonnabendvormittag. Woche für Woche finden Hunderte Besucher den Weg in die neue, alte Innenstadt von Eberswalde. Sie beleben das Zentrum und bewahren die Innenstadt so ein Stück weit vor der viel befürchteten Verödung. Es gab dereinst viele Skeptiker und Mahner, kann sich Udo Muszynski erinnern, als er 2007 das Konzept zusammen mit anderen Akteuren der Stadt ins Leben rief. Es ist auch seiner Beharrlichkeit und Ausdauer zu verdanken, dass die Veranstaltungsreihe immer mehr Fans und Liebhaber fand. Die ersten beiden Jahre fand die Veranstaltung draußen statt, die Musiker saßen teilweise unter Heizpilzen im Regen, erinnert sich Muszynski. „Aus der kulturellen Intervention wurde eine kulturelle Institution“, bringt es Sozialdezernent Jan König passend auf den Punkt. Die Reihe sei nicht mehr wegzudenken und es werde sie hoffentlich ewig geben, so König.

Vor allem die Finanzierung ist in jedem Jahr immer wieder eine Herausforderung, so Udo Muszynski. Dank der Treue der Partner, Förderer und Sponsoren ist sie überhaupt erst möglich. Die Jubiläumsausgabe am Sonnabend nutzte Muszynski um vor allem den Förderern zu danken: Stadt, Sparkasse, viele lokale Unternehmer und Händler sind die finanzielle Stütze des Projekts.

Zur 600. Ausgabe hat sich die Crew etwas Besonderes einfallen lassen: Es gab eine Klanginstallation im Foyer und im Saal. Von Gudrun Sailer bekam Muszynski anschließend ein Füllhorn mit 600 Bällen und Luftballons überreicht, die sie im Laufe ihrer pointierten Ansprache ins Publikum ergoss. Guten-Morgen-Eberswalde sei schließlich 600 Mal ein Füllhorn der Inspiration gewesen. Bäckermeister Björn Wiese brachte 200 frisch gebackene Hörnchen mit und verteilte sie anschließend im Publikum. Er sei eigens um 4 Uhr aufgestanden, um das passende Gebäck zum Thema des Tages zu backen, so Wiese, der seit Jahren Fan und Förderer der Reihe ist. Uwe Riediger, Vorstand der Sparkasse Barnim war dereinst Mitinitiator und ließ es sich nicht nehmen, auf die Erfolgsstory der Reihe zu verweisen. Es sei gelungen, die Eberswalder Innenstadt neu zu beleben.

Die Veranstaltung am Sonnabend stand unter dem Motto „Stimmen und Hörner“. Gleich drei Akts gaben sich auf der Bühne des Paul-Wunderlich-Hauses ein Stelldichein.

Den Auftakt machte Arkady Shilkloper mit seinem Alphorn. Melodisch, originell und eindringlich erweckte er das Publikum langsam aber stetig zum Leben an diesem Sonnabendvormittag. Die beiden Musiker Olmo & Laurin Oppermann, die mit Harfe, Gitarre und eindringlichen Stimmen ausgestattet waren, präsentierten anschließend einen Mix aus Folk und Klassik. Das Trio komplett machte schließlich Barbara Thalheim und Rüdiger Krause. Beschwingt fröhlich startete das Publikum in den Rest des Tages.

Am 12. Januar um 10.30 Uhr kommt mit der Band Colinda echter Südstaaten-Flair in die Eberswalder Innenstadt.