Cornelia Link-Adam

Golzow (MOZ) Die Freunde des kleinen Plastikballes und der handtellergroßen Kelle sind am Sonnabend in der großen Oderbruchhalle in Golzow voll auf ihre Kosten gekommen. Der SV Golzow richtet zum 17. Mal die Dorf-Meisterschaft im Tischtennis für Freizeitspieler aus. 24 waren dieses Jahr dabei.

„Wir arbeiten immer ohne Anmeldung. Wer kommt, spielt mit. Damit weiß man am Ende aber auch nicht, wie lange das Turnier geht“, sagte Arne Uebelhack, der Vorsitzende des Golzower Sportvereins und Sektionsleiter der Abteilung Tischtennis am frühen Sonnabend-Abend. Da war die Halle verwaist, die Ergebnislisten hatte der Turnierleiter mit seinem Kollegen Dirk Wagner längst kontrolliert.

Zuvor gab es hier drei Stunden lang Wettkämpfe an der Platte. Sieben Tische waren aufgebaut. 24 Teilnehmer machten mit. „45 waren 2017 dabei und im Vorjahr 36“, sagt der Vereinschef. In diesem Jahr nahmen somit weniger Spieler teil. Besonders Kinder fehlten. „Einige können nicht, sind wegen der Ferien verreist oder krank. Dafür waren aber auch einige Neue dabei“, sagte der 51-Jährige. Zur sogenannten Dorfmeisterschaft dürfen längst auch Freizeit-Sportler aus umliegenden Dörfern antreten. Der Verein organisiert sein erstes Freizeit-Turnier des Jahres bewusst auf eigene Kosten – für die Allgemeinheit, aus Spaß am gemeinsamen Spiel.

Das größte Starterfeld mit 15 Spielern stellten die Männer. Daher spielten sie in zwei Gruppen: Erst jeweils Jeder gegen Jeden, dann die Top 4 im Überkreuz-Vergleich. Am Ende war klar, der 13-jährige Matti Knospe aus Golzow, der schon ein paar Jahre Tischtennis spielt, gewinnt bei den Männern vor Jens Gehrke aus Reitwein, Gerhard Schellpeper aus Golzow und Ralf Marschner aus Seelow.

Doch auch sieben Frauen schmetterten sich die Bälle um die Ohren. Hierbei siegte Saskia Gehrke (Reitwein) vor den Golzowerinnen Klara Wagner und Sabina Schönfelder. Bei den Kindern (7-10 Jahre) gewann Emily Gergs (Seelow) vor Timo Knospe (Golzow). Prämiert wurde mit Pokalen, dazu gab es Sekt für die Erwachsenen und Süßes für die Kids. „Für uns ist das Turnier auch wichtig, um zu gucken, wo Talente schlummern, um ihnen unser Training schmackhaft zu machen“, gab Uebelhack zu. Schließlich suche die Sektion Tischtennis immer neue Spieler. Trainiert wird mittwochs, ab 19 Uhr, in der Oderbruchhalle.