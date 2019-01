Margrit Meier

Altlandsberg (MOZ) Rund 50 Vertreter aus Bürgerschaft, Sport, Politik und Wirtschaft waren der Einladung von Ortsvorsteher Ravindra Gujjula gefolgt. Der hatte nach einigen Jahren Pause erstmals wieder zu einem Neujahrsempfang eingeladen und das Ganze verbunden mit einem guten Zweck.

Altlandsbergs Ortsvorsteher Ravindra Gujjula ist bekannt dafür, dass er immer ein offenes Ohr für Bedürfnisse hat. Und so vernahm er, dass das Horthaus, das von Jessica Witt geleitet wird, gern den Spielplatz erweitern würde. Um eine Tischtennisplatte und eine Schaukel. Er selbst wollte gern, so wie er es in Neuenhagen und Hoppegarten gesehen hat, zum Jahresbeginn Altlandsberger zusammenbringen. Beides ist ihm am Sonnabend gelungen. Nach vier, fünf Jahren Pause, wie er sagte. Das Besondere dieses Mal: Essen und Trinken gab es gegen eine Spende und dienten dem guten Zweck, denn die Einnahmen bekommt das Horthaus. Das war, erinnerte die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Esther Drusche, übrigens das erste Projekt, dessen Gestaltung in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde. Gekommen waren gleich drei Glücksbringer für Altlandsberg mit seinen sechs Ortsteilen: Nachtwächter Horst Hildenbrand, Schäfermeister Knut Kucznik und Bezirkschornsteinfegermeister Jörg Krüger.

Aber nicht nur die drei sind immer wieder gern in Altlandsberg unterwegs, sondern auch Minister Jörg Vogelsänger. Ihm wurde gedankt, dass er oft mit einem dicken Scheck in die Stadt kommt. Er wiederum nutzte die Chance, zu mahnen, daran zu denken, dass die Fördergelder nicht aus seinem Portmonee oder Ministerium stammen, sondern Bundes- und Europamittel sind. „Ich würde mir wünschen, dass Sie bei der Europawahl europafreundlichen Parteien Ihre Stimme geben“, sagte er.

Bürgermeister Arno Jaeschke betonte in seiner Rede, dass es ihn freue, dass die sechs Ortsteile, die zu Altlandsberg gehören, immer mehr zusammenwachsen. Aufgabe der Zukunft sei es, Altlandsberg haushalterisch sinnvoll auf 13 000 Bürger anwachsen zu lassen. Für den Wohnungsbau sollen in Altlandsberg-West die Voraussetzungen geschaffen werden. Dank eines Beschlusses der Stadtverordneten gebe es nun auch ein Vorkaufsrecht. Auf den Weg gebracht sind die Entwicklung des Schulcampus am Bollensdorfer Weg, aber auch der Schulneubau gleich nebenan. Der Radweg nach Gielsdorf sei nun endlich fertig gestellt und fürt Park und Orangerie des Schlossgutes gab es zwei Millionen Euro Fördermittel, hieß es weiter. Dank der vielen Ehrenamtlichen im Ort, besonders wurden die Freiwilligen Feuerwehren, das Jugendrotkreuz, aber auch die Gewerbetreibenden und die Vereine genannt, gebe es ein reges gesellschaftliches Leben.

Abgerundet wurde der Empfang unter freiem Himmel durch Violinenmusik von Katharina Rother und Jan Hofmann, die u. a. die Bauernkantate spielten. Zudem gab es Kuchen, Gegrilltes, allerlei Getränke und mehrere Feuerschalen zum Aufwärmen.