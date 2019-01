Bescherung für Hund und Katze

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Neues Jahr, neues Familienmitglied? Ein Haustier muss jedoch gut überlegt sein. Damit das Herrchen gut zu Hund und Katze passt, nimmt sich Tierpensionsleiterin Ute Valentin viel Zeit bei der Vermittlung. Derzeit sucht etwa die scheue Katzendame Tinka einen neuen Besitzer.

Mit den Tieren verhält es sich ähnlich wie mit den Menschen. „Jeder ist eben verschieden“, meint Ute Valentin. Erst vor einigen Tagen habe jemand in ihrer Tierpension eine Katze zurückgegeben, weil diese sich nur hinter dem Schrank versteckt habe. Mit einer neuen Katze habe es, erzählt die Leiterin der Tierpension, hingegen gar keine Berührungsängste mehr gegeben. „Sie haben schon am ersten Tag zusammen Fernsehen geschaut“, meint die 71-Jährige.

Ähnlich sei es, erzählt sie, mit Tilli gewesen, die ihrem alten Besitzer zu wild gewesen ist. Die Hündin läuft derweil munter durch den Flur der Pension. „Sie ist unsere Klingel“, sagt Ute Valentin. Doch zum Glück hat sich relativ schnell wieder ein neues Zuhause für sie gefunden. Ein Mitarbeiter der Pension hat sie bei sich aufgenommen. Ute Valentin kümmert sich nur über die Urlaubszeit um die Hündin. „Morgen kommt sie wieder nach Hause.“

In der Regel kommt es laut Ute Valentin jedoch eher selten dazu, dass jemand ein Tier zurückbringt. Die 71-Jährige ist überzeugt davon, dass auch die Gespräche im Vorfeld der Vermittlung dazu beitragen, dass sich die Menschen erst intensiv mit den Tieren beschäftigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Derzeit komme ein Pärchen regelmäßig vorbei, um mit dem Mischling Bobo spazieren zu gehen. „Sie wollen erst einmal Vertrauen zu ihm aufbauen.“ Die Tierheimleiterin sensibilisiert dafür, sich auch in die Lage der Tiere hineinzuversetzen. „Jedes Mal sind es fremde Leute, Gerüche, eine neue Umgebung.“ Deswegen müsse man ihnen die Zeit geben, sich einzuleben. Das Gewöhnen an eine neue Umgebung fällt ihnen umso schwieriger, je öfter sie irgendwo herausgezogen werden, wo sie sich einigermaßen gefangen haben, wie sie betont.

Damit das nicht passiert, geht die 71-Jährige mit den Interessenten offen und ehrlich um. Sie versucht ihnen deutlich zu machen, dass die Anschaffung eines Haustiers gut überlegt sein muss. „Es geht nicht nur um Kuscheln.“ Sie hält nichts davon, Kindern Haustiere zu Weihnachten zu schenken. Zumal die Tiere das Kreischen und Schreien von Kindern oft auch nicht mögen, wie Ute Valentin anmerkt. Die Eltern sehen das ihrer Beobachtung nach auch schnell ein. Vertröstet werden sie von der Tierheimleiterin hin und wieder mit einem Plüschtier.

Derzeit sind in ihrer Tierpension 19 Hunde und 24 Katzen untergebracht. Die meisten Tiere werden laut Ute Valentin als Fundtiere bei ihr abgegeben, teilweise in schlechtem Zustand. So etwa Tinka, die in Fürstenberg von einem Bauarbeiter gefunden wurde und die das Ordnungsamt dann bei ihr abgab. „Sie war völlig verfilzt.“ Also hat die Leiterin dem Kätzchen zunächst einmal das Fell gestutzt. Durch den Stress erlebt die Tierliebhaberin das Kätzchen noch als sehr zurückhaltend und scheu. „Sie muss das erst einmal überwinden.“

Anders dagegen die beiden Hunde Santa und Harvey, die Ute Valentin gern zusammen vermitteln möchte. Da der Rüde und die Hündin, beide zwei Jahre alt, sehr temperamentvoll sind, bräuchten sie viel Auslauf und jemanden, der sich intensiv mit ihnen beschäftige.

Über die Weihnachtszeit und das neue Jahre hatten es die Tiere in der Pension hingegen mehr als gut. In diesem wie schon im vergangenen Jahr sei eine Menge an Futter, Kauknochen, Hundeleckerlies sowie Spielzeug für die Tiere gespendet worden, freut sich die 71-Jährige. Da sich ihre Pension vor allem durch Spenden finanziert, sind sie und ihre Mitarbeiter sehr dankbar für die kleinen und großen Aufmerksamkeiten.

Bei Interesse können Sie die Tierpension in der Oderlandstraße unter 03364 283442 oder 0173 3626558 erreichen.