Ein neues Horrorjahr

Berlin (NBR) Das vergangene Jahr erwies sich für viele Fluggäste als Horrorjahr: Jeder Dritte war von Verspätungen, Ausfällen, Gepäckverlust betroffen. Gründe dafür gab es diverse – Fehlplanungen bei Besatzungen und Maschinen als Folge der Air-Berlin-Pleite, Sicherheitspannen, Wetterkapriolen, Streiks.

Und mit Streiks geht es denn zu Beginn des neuen Jahres auch gleich weiter. Mit einem vierstündigen Ausstand des Sicherheitspersonals in Tegel und Schönefeld. Weitere Aktionen an anderen Flughäfen hat die Gewerkschaft ­­Verdi nicht ausgeschlossen. Und dabei dürfte es in Sachen Störungen des Flugverkehrs in diesem Jahr nicht bleiben. Längst nicht nur wegen Tarifauseinandersetzungen, die in dieser Woche mit Streiks des spanischen Kabinenpersonals bei Ryanair weitergehen. Ein ungeordneter Brexit Ende März würde auch den europäischen Flugverkehr gehörig durcheinander wirbeln. Und der Mangel an Fluglotsen wird angesichts bevorstehender Pensionierungen auch immer größer und damit gefährlicher.

Wer halbwegs pünktlich ans Ziel kommen will, sollte in der Wahl des Transportmittels über Alternativen nachdenken, wo immer das möglich ist. Oder den Urlaub einfach mal in der Nähe verbringen.