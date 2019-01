Wie geht es den Betroffenen?

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Das Wochenende hat ein Teil der durch den Brand in ihrem Haus ausquartierten Mieter in Gästezimmern des Bildungs- und Begegnungszentrums Schloss Trebnitz verbringen können.

Am Ende eines aufreibenden und langen Tages war Münchebergs stellvertretende Bürgermeisterin Maria Buch, die als Ordnungsbehörde die notwendigen Maßnahmen koordiniert, noch einmal bei allen in der befristeten Notunterkunft. Von den zunächst sieben evakuierten Familien seien vier in Trebnitz geblieben, da eine Familie ohnehin nur zu Gast war und noch am Tag wieder abreiste, während andere bei Verwandten unterkamen, sagte Maria Buch der MOZ. „Ich habe ihnen am Abend noch gesagt, dass sie stolz auf sich sein können“, erzählt Maria Buch, „weil sie toll reagiert haben, keiner hysterisch geworden ist, obwohl sie alle aufgewühlt waren, natürlich Ängste hatten und haben, und sie mal in den Arm genommen.“

Schon Freitag waren Jugendamt und Familienhelfer vor Ort. Überdies wurde Kontakt zu Jobcenter, Schulverwaltungsamt, Behörden und Einrichtungen aufgenommen. Themen waren Schultransport oder auch Freistellungen, deutete die kommunale Krisenmanagerin an. Mit dem Vermieter des Mehrfamilienhauses in der Eberswalder Straße hat sie sich nach der Polizei-Freigabe einen ersten Eindruck verschaffen können. Das Feuer im Mietshaus war Freitag gegen 3 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. 39 Personen mussten evakuiert werden. Der Bau ist seither gesperrt.(rj)