Feuertaufe erfolgreich bestanden

Cornelia Link-Adam

Gusow-Platkow (MOZ) Thomas Giering aus Seelow hat am Sonnabend das Darts-Neujahrsturnier von SV Preußen Gusow 24 im Sportlerheim gewonnen. Angetreten waren dazu 24 Hobby-Spieler in der frisch sanierten Spielstätte – allesamt Männer.

„Letztes Jahr haben wir noch in der Turnhalle gespielt, nun sind wir erstmals hier“, sagte Tino Krebs, der stellvertretende Leiter der Sektion Darts. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde das Sportlerheim saniert. Für 40 000 Euro hatte die Gemeinde das Dach und die Fenster erneuern lassen, der Sportverein selbst legte rund 7000 Euro zu. Dafür wurde der Fußboden umgebaut, gemalert, die Sanitäranlagen erneuert. Acht neue Darts-Bahnen stehen nun in zwei Räumen verteilt. Darts hat dem Fußball längst den Rang abgelaufen, fügt Sektionsleiter Mariano Isler an. Wer mittrainieren will ist mittwochs ab 19 Uhr willkommen.

Damit auch Hobby-Darter in den Genuss der neuen Anlage kommen können gab es am Sonnabend ein Neujahrsturnier. Draußen trafen sich etliche Besucher zu Grillwurst und Glühwein am Lagerfeuer, im Sportlerheim selbst schauten etliche Schaulustige bei Kaffee und Kuchen den Spielern zu. An den Darts herrschte reges Treiben. Die Feuertaufe wurde erfolgreich bestanden. 24 Männer spielten in sechs Gruppen das Spiel 301. Es ging über mehrere Runde, mehr als ein Dutzend Aktive vom Verein notierten die Ergebnisse.

Die Stimmung war ausgelassen. „Die neue Anlage ist schön geworden“, lobte Sascha Baer aus Gusow, der Darts ganz selten spielt. „Es läuft wirklich gut“, fügte Gerald Merk aus Seelow an.

Nach fünf Stunden stand der Sieger fest. Thomas Giering aus Seelow gewann vor Mark Ehrlich und Thomas Drewing (beide Gusow). 2020 soll es beim Turnier auch erstmals eine Frauengruppe geben. (co)