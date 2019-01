Neulewins Feuerwehr benötigt Fahrzeug

Steffen Göttmann

Neulewin (MOZ) Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Neulewin hat Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, am Freitagabend die Einsatzbereitschaft der Brandschützer beim Stallbrand in Kerstenbruch sowie ihr Engagement insgesamt gewürdigt. „Ihr habt die größte Jugendabteilung im Amt“, lobte der Verwaltungschef und fügte hinzu: „25 Kinder sitzen nicht auf der Straßen und beschmieren Bushaltestellen und Wartehäuschen. Es spricht für sich, wenn so viele Kinder und Jugendliche zu euch wollen.“ Jedoch seien die Tageseinsatzbereitschaft und die Zahl der Pressluftatem-Träger verbesserungswürdig, so Birkholz.

Die Feuerwehr Neulewin verfüge über 43 Einsatzkräfte, davon drei Gäste, zwölf Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung, 21 Kinder und Jugendliche sowie drei Ehrenmitglieder, sagte Ortswehrführer Matthias Raasch in seinem Rechenschaftsbericht. Michaela Schulz, Henriette Koch und Stefan Zabel seien aus der Jugend nachgerückt. Kevin Papke und Philipp Lilienkamp von der Feuerwehr Wriezen, wollten auch in Neulewin die Wehr verstärken. Annette Raasch und Norbert Fuchs wechseln in die Alters- und Ehrenabteilung. Vier weitere Jugendliche absolvieren Schnuppertraining.

Vergangenes Jahr rückten Neulewins Blauröcke zu fünf Bränden und acht technischen Hilfeleistzungen aus. Am umfangreichsten sei der Stallbrand gewesen, so der Ortswehrführer. Schwierig sei, dass es der Feuerwehr an Fahrzeugen mangelt. Im Sommer war ihr 38 Jahre altes Magirus-Löschfahrzeug (LF8) außer Dienst gestellt worden. „Da unser Amt nicht im Geld schwimmt, konnte noch kein Ersatzfahrzeug angeschafft werden“, sagte Raasch. Die Feuerwehr könne die Jugendlichen nicht mehr transportieren. „Wir müssen auf Privatfahrzeuge zurückgreifen“, so Raasch. „2019 wird es nichts mehr, aber wir arbeiten daran, dass wieder ein Fahrzeug kommt“, sagte Birkholz. Es werde aber kein LF mehr sein. Übergangsweise könne die Wehr für ihre Jugend den neuen VW Kleinbus T6 der Neulietzegöricker Wehr nutzen. Dieser werde gerade für die Feuerwehr ausgerüstet.(sg)