Anbaden an der Helene

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Es war ein seltenes Jubiläum für eine Veranstaltungsreihe. Seit nunmehr 50 Jahren lädt der Frankfurter Unterwasser Club am Helenesee zum Neujahrstauchen ein. Auch in diesem Jahr wurden dabei einige Weihnachtsbäume auf dem Grund des Helenesees versenkt. Allerdings mit einer besonderen Choreografie und Lichtshow in der anbrechenden Dunkelheit.

Viele Frankfurter nutzten, wie schon im bisherigen halben Jahrhundert, die Möglichkeit, sich kurz nach Neujahr alles Gute zu wünschen, so wie Klaus-Dieter Müller. „Wir kommen fast jedes Jahr hierher“, erzählt er. Zwar taucht er nicht und hat auch nicht vor, das zu lernen. Zuschauen ist für ihn aber genauso schön. Bei einer leckeren Suppe und einem Glühwein kann man sich zudem gut aufwärmen.

Auch die Winterbader der Heleneseelöwen nahmen wieder ein Bad im mit vier Grad recht kühlen Nass. Eine Eisdecke gibt es auch in diesem Jahr nicht auf dem Helenesee. Das ist aber sowieso die Ausnahme. Für die Winterbader tut das dem Spaß aber keinen Abbruch.

Viele dick eingepackte Menschen schauten ehrfurchtsvoll vom Ufer zu, als die Wagemutigen im dünnen Badedress ins Wasser stürmten. Virginia Wolf-Albrecht war dabei besonders elegant gekleidet. Im schwarzen Anzug mit Zylinder genoss sie ihr Neujahrsbad. Tropfend stand sie danach am Strand und plauderte noch ein wenig. „Es war wirklich sehr angenehm“, fand sie. Karin Biermann eine der bekanntesten Helenseelöwen, konnte leider wegen einer Krankheit nicht beim Jubiläumsbaden mit dabei sein. „Wir wünschen ihr alles Gute“, sagte Virginia Wolf-Albrecht.

Baden ging auch der Kreisvorsitzende der Linken Jan Augustyniak. Beim Neujahrstauchen vor so vielen Menschen war das seine Premiere, allerdings stieg er schon öfter in eiskalte Fluten, berichtete er nach der Schwimmeinlage. Am Mittwoch folgt der Neujahrsempfang seiner Partei und dafür braucht er schließlich einen kühlen Kopf.

Eine Attraktion hatte zweifellos die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mitgebracht. Ein Leiterwagen sorgte für eine lange Menschenschlange und dutzende Male Auf- und Abfahrt auf 30 Meter. Die Sicht war da oben grandios, bestätigen die Besucher. Vor dem außergewöhnlichen Tauchgang stand dann noch die Mädchen-Band Self-Control auf der Bühne. Ein tolles Jubiläum, das Hoffnungen für die nächsten 50 Jahre Neujahrstauchen macht. (rmk)