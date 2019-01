Knutfeste sorgen für Gemeinschaftssinn

Idyllisch: Auch in Sachsenhausen (Bild) und Nassenheide wurden am Sonnabend Knutfeste gefeiert. © Foto: Ingo Pahl

Aileen Hohnstein

Hohen Neuendorf Es knackte und knisterte, würziger Rauch zog über den Platz der Hohen Neuendorfer Feuerwache und so manches Mal schoss eine Stichflamme in den Himmel. Am Sonnabend veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr nach vier Jahren Pause erstmals wieder ein Knutfest.

Knutfest – dieser Brauch wurde dank des schwedischen Möbelkonzerns mit dem blau-gelbem Logo in Deutschland richtig bekannt und fasst auch in der Region immer weiter Fuß. In Schweden, Norwegen und Finnland wird der letzte Tag der Weihnachtszeit am 13. Januar gefeiert, der Christbaum abgeschmückt und entsorgt. In Hohen Neuendorf war man am Sonnabend mit seinem Knutfest schon eine Woche vorher am Start.

Der Grund war einfach, wie Löschzugführerin Nicole Jänicke erläuterte: „Wir wollten nächstes Wochenende nicht in Konkurrenz zu Bergfelde treten, die dann auch das Fest veranstalten. Und so haben wir die Möglichkeit, die anderen zu besuchen.“ Und ganz aus der Luft gegriffen ist der Termin für das Hohen Neuendorfer Knutfest ebenfalls nicht, immerhin endet bei vielen Christen am 6. Januar mit dem Dreikönigstag die Weihnachtszeit.

Nach einer Unterbrechung von vier Jahren hat Nicole Jänicke an der Hohen Neuendorfer Feuerwache wieder das Knutfest organisiert. Unterstützung erhielt sie von 31 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr.

Dass es in den Jahren zuvor nicht möglich war, das Fest auf die Beine zu stellen, lag an der hohen Arbeitsbelastung der Feuerwehr. Nun soll das Knutfest neben dem Osterfeuer und dem Tag der offenen Tür zur regelmäßigen Veranstaltung werden. „Wir sind zwar im Landkreis Oberhavel mit unserer Feuerwehr gut aufgestellt, aber vielleicht findet durch das Fest ja auch der ein oder andere seinen Weg zu uns“, meinte Zugführerin Jänicke.

Bei Christian Hafemann, der am Sonnabend von allen nur noch Baumbevollmächtigter genannt wurde, war das in etwa der Weg in die Freiwillige Feuerwehr. Beim Osterfeuer fand er vor einigen Jahren Gefallen an der Arbeit und wurde Mitglied. „Ich hab es nicht bereut. Es macht Spaß“, erzählte der Truppführer, der deshalb auch angeregt hatte, wieder ein Knutfest zu veranstalten. So habe man schließlich die Möglichkeit, mit den Hohen Neuendorfern in Kontakt zu kommen und von der ehrenamtlichen Arbeit zu erzählen oder den begeisterten Kindern einige Feuerwehrfahrzeuge zu zeigen. Hafemann übernahm beim Knutfest auch eine wichtige Rolle: Er begrüßte alle Besucher, die mit einem Baum kamen, und überreichte ihnen einen Plastikchip. Dieser konnte am Getränkestand eingetauscht werden – Getränk gegen Baum lautete die Devise.

Besucher Matthias Gollnick fand es toll, dass es wieder ein Knutfest gab: „Ist doch eine schöne Atmosphäre hier und schöner, als seinen Weihnachtsbaum einfach auf der Straße zu entsorgen. Und ich kann hier mit Freunden sprechen, die ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe.“ Auch Feuerwehranwärterin Sandra Sündram, die seit September dabei ist und am Sonnabend beim Baumverbrennen mithalf, findet das Fest eine schöne Sache: „Vergangenes Jahr musste ich mit meinem Baum extra nach Birkenwerder. Und außerdem lernt man auf so einem Fest gut die Feuerwehr kennen.“ Georg Walewski, im Vorstand des Fördervereins tätig, schaute sich das Feuer zufrieden an. Seinen eigenen Baum aber hatte er noch nicht zum Verbrennen mitgebracht – der Enkelsohn sei so begeistert von den Lichtern und dem Schmuck, da habe man sich entschieden, den Baum in aller Pracht noch ein Weilchen stehenzulassen.

Insgesamt war die Stimmung am Sonnabend locker und fröhlich. Viele kamen, um sich das Treiben anzuschauen. Etwa 40 bis 50 Besucher hatten ihre Tannen mitgebracht. Weil ein Weihnachtsbaumhändler seine übriggebliebenen Bäume gespendet hatte, brannten bis zum Abend zwei große Feuer und verbreiteten würzigen Rauch.