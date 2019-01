OHC-Reserve gewinnt den Landespokal

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die zweite Mannschaft des Oranienburger HC hat den Landespokal gewonnen. Beim Final Four in Potsdam holte sich der Spitzenreiter der Verbandsliga durch Siege gegen zwei Oberligisten den Pott. In beiden Spielen wurde zwischenzeitlich ein riesiger Vorsprung verspielt.

Halbfinale gegen denGrünheider SV (26:25)

„Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte der Oranienburger Coach Silvio Krause nach dem Spiel am Sonnabend. Trotz zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung mussten die Kreisstädter bis zur Schlusssirene zittern. „Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, dass es noch einmal so eng wird. Grünheide kam gut zurück und es war stark, dass wir es am Ende so gerettet haben“, sagte Philipp Jaß.

Gegen die Truppe aus Oder-Spree lagen die Oranienburger nur in der Anfangsphase zurück (0:2/3.). Beim 3:3 glich der abstiegsbedrohte Oberligist zum letzten Mal aus. Der OHC dominierte das Spiel und zog über 5:3 (8.), 7;4 (13.), 10:5 (20.) und 12:7 (23.) davon. In der 37. Minute stand es 17:11. Krause: „Du bist weit vorn, das Finale kommt immer näher. Du denkst, es kann nicht mehr viel passieren. Aber im Handball ist alles möglich.“

Und so wurde es in Potsdam noch einmal spannend: 19:16 (44.), 21:17 (46.), 21:20 (49.). Der OHC zog zwar wieder auf 24:21 (53.) und 26:23 (58.) davon, doch der Gegner machte 87 Sekunden vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer und sorgte für eine dramatische Schlussphase. 13 Sekunden vor Ultimo bewahrte Torwart Paul Porath sein Team mit einer Glanzparade vor der Verlängerung.

Nach der Partie war er erleichtert: „Vor dem Spiel haben wir gedacht, dass es ein hartes, enges und umkämpftes Spiel wird. Das wurde es auch zum Ende. Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine solide Abwehr gestellt und sind gute Gegenstöße gelaufen. In der 30. Minute fielen wir in ein kleines Loch und dachten vielleicht, das Spiel ist gelaufen. Dann hat so ein bisschen die Spannung gefehlt. Das hat der Gegner sofort bestraft. Dann wurde es eng und es kam das Flattern.“

OHC: Porath, Böhlke - Otto (4), Schmöker (9/4), Ph. Jaß (1), Öksüz (4), Schröder, Lautenschläger (1), Schulz, Grunow (1), F. Jaß, Bohle (4), Frank (2)

Endspiel gegen denMTV Altlandsberg (31:24)

Am Sonntag gab es gegen den ebenfalls zwei Klassen höher spielenden MTV einen ähnlichen Spielverlauf – mit noch mehr Dramatik. Zur Pause hatten die Kreisstädter (auch dank eines 6:1-Laufs zwischen der 14. und 26. Minute) mit 15:9 in Führung gelegen und zogen dann auf 19:10 (36.) davon. „Wir haben es gut gemacht und mit viel Aufwand gespielt“, lobte Krause. Letzteres habe „logischerweise dazu geführt, dass dann irgendwann die Kräfte nachgelassen haben“.

Altlandsberg, Tabellenvierter in der Ostsee-Spree-Liga, machte es noch einmal spannend und glich über 19:16 (40.) und 22:18 (43.) in der 49. Minute zum 22:22 aus. Unentschieden hatte es bis dahin nur beim 3:3 (7.) gestanden. „Der Gegner war in der Phase da. Wir mussten aber auch viele Situationen überstehen, wo wir in Unterzahl waren. Es war wichtig, diese Phase zu überstehen, sonst kannst du den Pokalsieg auch noch abgeben“, bemerkte der Coach.

„Es war bitter, dass wir wieder einen Vorsprung eingebüßt haben“, stellte Carl Lautenschläger fest. Doch der OHC zeigte eine Reaktion. „Wir haben es mit Herz und Leidenschaft wieder rausgeholt. Darum ist der Pokal verdient für uns“, so der Youngster. 25:22 (51.), 31:23 (58.): Der Gegner hatte in der Schlussphase keine Chance. „Wie die Jungs es am Ende gemacht haben, da hat man gesehen, wie sie in der kurzen Zeit zusammengefunden haben“, freute sich Krause, der seinen dritten Sieg im Landespokal feiern konnte. „Dass es gleich im ersten Jahr mit dem OHC II geklappt hat, ist Wahnsinn. Die Jungs haben richtig Laune verbreitet, hatten Bock und waren gallig. Das ist dem ganzen Verein gewidmet. Jeder hat seinen Anteil.“

Für die Kreisstädter ist es der fünfte Triumph im Wettbewerb. Die erste Mannschaft ist vierfacher Titelträger (zuletzt 2008).

OHC: Porath, Böhlke - Otto (6), Frank (3), Schmöker (8/1), Ph. Jaß, Öksüz (7), Schröder, Lautenschläger, Schulz (4), Grunow, F. Jaß, Bohle (3)