Tradition mit einer kleinen Neuheit

Elke Lang

Storkow Etwas Neues ließen sich die Storkower für ihr traditionelles Neujahrsfeuer einfallen. Neben der Möglichkeit, seinen Weihnachtsbaum gegen einen Glühwein mitzubringen, gab es zum ersten Mal einen Laternenumzug rund um das Feuerwehrgerätehaus. „Wir hoffen, dass wir damit die Kinder gewinnen, die die Eltern und Großeltern gleich mitbringen“, sagte die Vorsitzende des Vereins der freiwilligen Feuerwehr Storkow, Yvonne Klose-Kittler.

Auch diesmal lagen bei der Veranstaltung gut sichtbar Flyer und Antragsformulare aus: „Mitgliedergewinnung ist unser großes Ziel“, sagt Yvonne Klose.

Die Feuerwehr bildete mit einem Mannschaftstransportwagen mit Blaulicht, aus dem Kinderlieder erklangen, die Spitze des Zuges. Mit etwa zwanzig Familien, teils mit Kinderwagen, haben sich noch nicht so viele beteiligt. Yvonne Klose-Kittler aber ist da optimistisch: „Das spricht sich herum. Im nächsten Jahr sind es mehr“, hat sie keinen Zweifel.

Mit ihren Kindern und deren Großeltern waren das erste Mal Steffi Wesling und Annika Lindow dabei. Sie lachten: „Ja, der Nachwuchs ist da. Es dauert nur noch ein bisschen, denn unsere sind erst drei. Aber sie sind Feuer und Flamme, und wenn sie später Lust haben, dürfen sie zur Feuerwehr.“

Auch ein Mittel, Leute anzulocken, „damit sie mit uns einen schönen Abend am Feuer verbringen“, so Yvonne Klose-Kittler, war das Angebot, für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum einen Gratis-Glühwein zu bekommen. Diese Bäume wurden aber beileibe nicht in der Schale verbrannt. „Sie werden als Futterspende einem Tiergehege angeboten und der Rest der KWU übergeben“, erklärte die Vorsitzende. „Wir wollen auch etwas für Tiere tun.“

Das Feuer loderte hell mit übers Jahr gesammeltem, trockenem Holz. Glühwein, Kinderpunsch, Tee, Zuckerwatte und Gegrilltes in Geselligkeit taten ein Übriges, dass sich alle wohlfühlten.

Auch der Jahresabschluss war schon ein geselliges Event zur Gewinnung von Nachwuchs. Erstmals fand eine Nikolausaktion statt, zu der einhundert Kinder ihre Stiefel abgegeben hatten, die dann vom Feuerwehrverein mit Süßigkeiten, Obst, Nüssen und Flyern gefüllt wurden. „Das war gleich auf Anhieb erfolgreich“, freut sich Yvonne Klose-Kittler. Wir wollen das im nächsten Jahr wieder machen und dazu erstmals einen Weihnachtsmarkt veranstalten“, verspricht sie.

Der Verein der freiwilligen Feuerwehr hat momentan 61 Mitglieder. Die Storkower Feuerwehr hat zur Zeit 35 aktive Mitglieder, und neue werden bis zum Alter von 65 Jahren aufgenommen. Beim Feuerwehrverein gibt es keine Altersgrenze. (el)