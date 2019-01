Mandy Oys

Gransee (MOZ) Ein Fahrkartenautomat am Granseer Bahnhof wurde am Montag gesprengt. Ein Lokführer, der gegen 5.30 Uhr in den Bahnhof einfuhr, entdeckte den zerstörten Automaten. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden. Kriminaltechniker haben den Tatort laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord untersucht. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.(mo)