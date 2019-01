Alter Fahrradparkplatz ab heute geschlossen

OGA

Oranienburg (MOZ) In Vorbereitung auf die geplante Umgestaltung des Oranienburger Bahnhofsvorplatzes bleibt die alte Fahrradabstellanlage am Bahnhof ab heute geschlossen. Dort noch stehende Fahrräder können aber noch an drei Terminen in der kommenden Woche dort abgeholt werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Radfahrer werden schon seit Wochen über Aushänge gebeten, ihre Drahtesel nur noch in das neu errichtete Fahrradparkhaus zu stellen. Weiterhin an der alten Anlage stehende Fahrräder können nun noch am 14., 16. und 18. Januar, jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr abgeholt werden, sagte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé. Anschließend werden sie vom Stadthof entfernt und eingelagert.

Die Module der Fahrradabstellanlage werden am Bahnhof Sachsenhausen wieder aufgebaut.