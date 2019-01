Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Beschwerlicher als gedacht war für eine Gruppe von Oranienburger Sternsingern am Freitag die Fahrt zur Messe nach Berlin-Kreuzberg. Die Gruppe wollte mit dem Bus der Linie 804 von der Straße der Nationen zum Bahnhof fahren, wurde aber an der Haltestelle stehen gelassen. „Der Bus war überfüllt“, berichtete ein Sprecher am Sonnabend auf dem Neujahrsempfang der Oranienburger Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

„Es muss endlich etwas passieren mit dem öffentliche Nahverkehr in unserer Stadt. So kann das doch nicht immer weiter gehen, nachdem vor zwei Jahren bereits alle Beteiligten, also Land, Kreis und Stadt, schnelle Lösungen versprochen hatten“, sagte Henning Schluss. Die sechs Kinder und ihre Begleiter gingen schließlich zu Fuß zum Bahnhof und kamen so doch noch an ihr Ziel. (zeit)