Mühlenbeck (MOZ) Ein völlig betrunkener Mann hat sich am Sonntagabend auf der A 114 zwischen der Abfahrt Schönerlinder Straße und dem Dreieck Pankow schlafen gelegt.

Wie die Oranienburger Polizei am Montag berichtete, wurde der 40-Jährige gegen 18.45 Uhr in einem Schlafsack eingehüllt auf dem rechten Fahrstreifen gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann sich als renitent erwies, wurde der Rettungsdienst von der Polizei auf dem Weg in die Klinik begleitet.