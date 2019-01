OGA

Hennigsdorf (MOZ) In ein leerstehendes Haus am Bötzower Weg sind Unbekannte am Wochenende in Hennigsdorf eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei ist das betroffene Haus zurzeit nicht bewohnt. Es steht zum Verkauf. Die Einbrecher bogen zunächst eine Jalousie hoch und schlugen mit einem Stein das Badfenster ein.

Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.