DPA

Almancil (dpa) Nach dem überraschenden Sprung auf Platz fünf der Fußball-Bundesliga hat Sportchef Jörg Schmadtke vor einer verfrühten Europacup-Euphorie beim VfL Wolfsburg gewarnt.

„Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in eine Glückseligkeit hineinquatschen“, sagte der 54-Jährige im Trainingslager der „Wölfe“ im portugiesischen Almancil. Das Rennen um die Europapokal-Plätze werde erst in einer Phase ab Mitte April entschieden. Bis dahin sei alles wie beim Qualifiying in der Formel 1: „Man versucht, einen guten Startplatz zu bekommen, damit man im Rennen dabei ist“, sagte Schmadtke.