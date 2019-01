Koreanisches WM-Team testet heute gegen den OHC

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) In der Rangliste der spektakulärsten Sportereignisse der Oberhavel-Geschichte nimmt dieses Spiel einen Spitzenplatz ein: Die Oranienburger Handballer treffen heute auf das gemeinsame Nationalteam von Süd- und Nordkorea.

„Diese Partie hat einen besonderen Charakter“, sagt Thomas Stahlberg, Präsident des Oranienburger HC. Dieser bezeichnet es als große Auszeichnung, dass seine Drittliga-Männer letzter Testspielgegner der Asiaten vor deren Auftritt bei der Weltmeisterschaft sind. Die WM beginnt für das Team, das am Sonnabend beim Drittligisten 1. VfL Potsdam mit 26:30 verlor, am Donnerstag. Gegner in Berlin: Deutschland.

Aus diesem Grund ist das Interesse an dem heutigen Spiel (Anwurf ist um 19 Uhr in der MBS-Arena) nicht nur in Oranienburg groß. Stahlberg musste schon Interviews für Radiosender geben, für die Partie liegen Akkreditierungen von Fernsehanstalten vor. „Man könnte sagen, dass die WM in Oranienburg eröffnet wird. Das Spiel hat eine gewisse Außenwirkung. Es geht vorrangig um Korea, hilft aber auch unserem Verein und der Region weiter.“ Der OHC-Präsident bezeichnet es als große Geste, dass der Weltverband bei der WM, für die sich sportlich nur Südkorea qualifizierte, ein gemeinsames Team zulasse. „Der Sport hat bei der Annäherung beider Staaten eine große Verantwortung.“ Das unterstreicht auch Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Wir Deutsche wissen aus eigener Erfahrung, was es heißt, in einem geteilten Land zu leben.“ Wenn junge Menschen im fairen sportlichen Wettkampf ihre Kräfte messen, könne dies helfen, Intoleranz und Vorurteile zu überwinden. „Wenn sie, wie die koreanischen Sportler, in einer gemeinsamen Mannschaft antreten, sind das die besten Voraussetzungen für die Entwicklung von Vertrauen, Gemeinschaftssinn und gegenseitigem Verständnis.“ Weskamp freut sich auf das Spiel. Es sei eine große Ehre für Oberhavel und den Oranienburger HC, dass eine gemeinsame Mannschaft aus Nord- und Südkorea in der Kreisstadt ein Freundschaftsspiel absolviert.

Dieser Umstand sorgt bei Sung-Ja Petzold für Gänsehaut. Die gebürtige Südkoreanerin lebt seit 1995 in Velten. Als die Mauer fiel, wohnte sie im Westteil von Berlin. „Es wäre toll, das ein zweites Mal zu erleben. Die Wiedervereinigung Koreas ist mein Wunschtraum.“ Das werde sicherlich nicht so schnell passieren, doch erste Annäherungen würde es geben. Auch das gemeinsame Handballteam sei ein Signal. „Es interessiert mich nicht, wie diese Mannschaft bei der WM abschneidet. Es zählt, dass Spieler beider Staaten ein Team bilden und zusammenfinden.“ Das gab es bereits bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. „Ich fand es total schön. Ich bin stolz darauf, nun ein vereintes Team in Oranienburg und bei der WM sehen zu können.“