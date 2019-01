dpa

Potsdam (dpa) Für Sicherung, Sanierung und Restaurierung der vielen Denkmale in Brandenburg hat das Land im Jahr 2018 rund 36 Millionen Euro ausgegeben.

Das gaben die Ministerinnen für Kultur und Infrastruktur, Martina Münch und Kathrin Schneider (beide SPD) am Montag in Potsdam bekannt. Die zahlreichen Gutshäuser, Kirchen, Industriebauten und Wohnhäuser seien nicht nur herausragende und einmalige Zeugnisse, sagte Münch in Potsdam. „Sie tragen auch maßgeblich zur Identitätsstiftung bei und locken zahlreiche Touristen ins Land.“ In Brandenburg gibt es rund 24 500 Baudenkmale.