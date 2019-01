Defekter Fahrstuhl lässt Mieter schwitzen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Eine defekte Antriebswelle ist Ursache dafür, dass im Hochhaus Stauffenbergstraße 13 Treppensteigen angesagt ist. Seit 22. Dezember ist der Fahrstuhl in dem elf Stockwerke umfassenden Gebäude kaputt. Ein konkreter Termin zur Reparatur steht weiter in den Sternen.

„Wir haben etwas Glück im Unglück, dass es den Fahrstuhl in dem eher für unser junges Mieterklientel gedachten Hochhaus getroffen hat“, versucht Prokurist Jörg Ramp von der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB), der schlechten Seite wenigstens eine weniger schlechte abzugewinnen.

Jutta Pirk gehört mit ihren 71 Jahren nicht mehr zu dieser Gruppe. Etwa ein Drittel der Mieter im Haus, so schätzt sie, seien Rentner. Sie selbst wohnt in der sechsten Etage und kommt seit den Tagen vor Weihnachten aus dem Treppensteigen kaum noch raus. Mitten in der Nacht rennt sie das erste Mal nach unten, um pünktlich bei ihrem Job als Zeitungsausträgerin zu sein. Im Laufe des Tages geht es dann runter und wieder rauf, um Einkäufe und andere Besorgungen zu erledigen. „Das Gassi-Gehen mit meinem Hund habe ich schon auf zweimal täglich eingeschränkt. Naja, jeden dritten Tag kommt er doch dreimal runter“, erzählt sie von ihrem 14-jährigen Vierbeiner, den sie seiner kaputten Bandscheibe wegen tragen muss. Sie selbst leidet unter Arthrose, die ihr das Treppensteigen auch nicht gerade erleichtert.

„Wir im Haus hätten uns mehr Informationen und Anteilnahme seitens der Hausverwaltung gewünscht“, ärgert sie sich. Immerhin wirbt die HWB mit dem Concierge-Service, früher nannte man das einfach Hausmeister, dessen Mitarbeiter auch kleine Dienste erledigen würden. „Der Concierge ist selten zu sehen“, erzählt ein Ehepaar, das gerade den Müll heruntergeschleppt hat. Dabei hätte die Mieterin jenseits der 90, die im sechsten Stock wohnt, sicherlich jetzt einiges an Hilfe nötig, meinen sie. Dass die angeboten wird, hätte auch Jutta Pirk erwartet: „Die HWB müsste einen Notdienst einrichten, der bei Bedarf Rezepte einlöst oder für alte Menschen einkaufen geht.“ Auch die Hausreinigung, so ihr Eindruck, werde in den oberen Stockwerken seit der Fahrstuhl-Krise nicht mehr erledigt.

„Wir haben zwei Consierges, die nach Möglichkeit alle Bewohner unterstützen sollen“, berichtet Ramp und fügt hinzu: „Zum Beispiel die Einkäufe nach oben tragen.“ Offen bleibt, wie alte Mieter überhaupt einkaufen können, die es nicht nach unten schaffen. Und noch ein anderes Problem beschäftigt die betagten Bewohner: Da in den Wohnungen keine Waschmaschinen angeschlossen werden können, muss der Waschsalon im Keller genutzt werden. Also noch eine Treppe mehr!

Wie Jutta Pirk, bestätigten mehrere Mieter, dass der Concierge selbst keine konkreten Informationen habe, wann der Aufzug repariert wird. Die fehlen auch in der Verwaltung der HWB. „Das ist eine größere Reparatur, die beauftragt wurde. Die Antriebswelle ist kaputt. Und solch ein Teil liegt nicht in jedem Lager herum“, beschreibt die für die Technik zuständige Teamleiterin Anja Vogel das Problem. Prokurist Ramp räumt ein, dass es zwar Verträge zur Wartung und zum Auslösen eines Reparaturauftrags gibt und dass der Defekt sofort am 22. Dezember gemeldet worden sei. Wie schnell ein Ersatzteil zu beschaffen ist, sei vertraglich aber nicht geregelt. „Das Dilemma könnte darin bestehen, dass um die Weihnachtszeit die Lager leer sind“, mutmaßt Ramp. Der Fahrstuhl sei älteren Datums. Pirk vermutet, dass dieser aus der Bauzeit Mitte der 1960er-Jahre stammt. Da dauere die Ersatzteilbeschaffung länger, meint Ramp. Auf eine Frist will er sich nicht festlegen. Mehrere Mieter hörten vom Hausmeister, dass es noch zwei bis drei Wochen dauern könne.

Ramp erwähnt, dass in den Hochhäusern „die gute Nachbarschaft funktioniert. Da haben sich die Mieter auch schon mal gegenseitig geholfen.“ Die 71-jährige Jutta Pirk bestätigt das. Sie selbst helfe auch, wo sie kann. Manchmal aber sind dieser Unterstützung einfach Grenzen gesetzt. „Meine Nachbarin ist auf ihren Rollator angewiesen. Die ist an ihre Wohnung gefesselt und dreht fast durch.“ Sie fragt sich zudem, wie in einem Notfall Rettungssanitäter jemanden aus dem elften Stock holen sollen.

Für ihre Vermieterin, die HWB, hat die Mieterin einen Rat parat: „Man muss bei der Fahrstuhlfirma Otis Druck machen. Mit viel Druck kann man auch etwas erreichen.“