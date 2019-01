MOZ

Neuruppin (MOZ) Ein betrunkener Mann ist am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Präsidentenstraße in Neuruppin zusammengebrochen. Gegenüber den Rettungssanitätern erklärte er, zuvor am Bahnhof Neuruppin-West von zwei Jugendlichen geschlagen worden zu sein.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Bei dem Mann wurde 3,27 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen.